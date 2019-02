Det var bestemt ikke kønt hele vejen rundt.

For selvom F.C. København pressede på i mandagens opgør, havde hjemmeholdet svært ved at få hul på målbylden i Parken.

Vendsyssel lukkede godt af, selv med en mand i undertal i anden halvleg, og løverne havde svært ved at udnytte det.

Her er B.T.s dom over de to mandskaber:

F.C. København (4-4-2)

Jesse Joronen

4

Peter Ankersen

6

Denis Vavro

6

Sotirios Papagiannopoulos

4

Nicolai Boilesen (ud 46.)

6

Robert Skov

6

Rasmus Falk

7

Carlos Zeca

5

Nicolaj Thomsen (ud 46.)

5

Jonas Wind

5

Dame N'Doye

5

Pierre Bengtsson (ind 46.)

5

Pieros Sotiriou (ind 46.)

5

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Vendsyssel FF (4-3-3)

Michael Tørnes

7

Alexander Juel Andersen

6

Sander Fischer

6

Andreas Kaltoft

6

Søren Henriksen

5

Ville Steinmann (ud 58.)

5

Francisco Santos (udvist 43.)

5

Morten Knudsen

5

Lucas Jensen (ud 90.)

5

Moses Opondo (ud 78.)

6

Tiemoko Konaté

4

Mikkel Wohlgemuth (ind 58.)

5

Emmanuel Ogude (ind 78.)

UB

Dyland McGowan (ind 90.)

UB