Det er slut med Kopenhagen, Kopenhag og sågar København. Ja, fortsæt du bare selv listen.

I hvert fald internationalt.

FC København har besluttet, at klubbens navn fremover skal være Copenhagen, når det bliver omtalt uden for landets grænser.

Det oplyser mestrenes Director of Football Operations and International Affairs, Daniel Rommedahl, på Twitter.

Vi har idag officielt skiftet den danske version af “København” ud med den engelske version på alle officielle eksterne internationale platforme. Det ser sgu meget godt ud! #fcklive pic.twitter.com/Owq4DDTbdC — Daniel Rommedahl (@danielrommedahl) September 13, 2019

»Vi har i dag officielt skiftet den danske version af “København” ud med den engelske version på alle officielle eksterne internationale platforme. Det ser sgu meget godt ud!,« skriver han.

Ændringen har ikke fået den bedste modtagelse blandt nogle af klubbens egne fans, der lørdag morgen ved denne artikels udgivelse har tilkendegivet deres mening.

Her er et udpluk:

Men hvorfor? Har altid godt kunne lide, at klubberne hedder deres rigtige navn, og det ikke bare var oversat til engelsk.

Nej, det gør det ikke. Det er ikke det, vi hedder. Der står heller ikke CSKA Moscow ved siden af.

Det er jeg ked af at se. Det er ikke vores navn.

København er for svært for udlændinge at stave til åbenbart, så klubben har internationalt skiftet navn til Copenhagen. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere København er for svært for udlændinge at stave til åbenbart, så klubben har internationalt skiftet navn til Copenhagen. Foto: Niels Christian Vilmann

Og så er der en enkelt AaB-fan, der nok lettere ironisk spørger sådan:

Vil I så tiltales F.C.C. nu?

Det har han endnu ikke fået svar på.

En Brøndby-fan er naturligvis også kommet på banen.

Det er kun internationalt, at København er skiftet ud med Copenhagen. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Det er kun internationalt, at København er skiftet ud med Copenhagen. Foto: Niels Christian Vilmann

Det fjerner totalt charmen ved danske klubber, der hedder noget med football club.

Han får dog svar på tiltale af en anden FCK-fan.

Det er vel bedre selv at præcisere, hvad man vil kaldes i stedet for at blive omtalt som "Brondby Copenhagen."

Debatten stopper med garanti ikke her.