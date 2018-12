FC København har netop annonceret, at Jan Gregus - som B.T. Sport forinden havde afsløret - er solgt til Minnesota United FC.

Det betyder, at Ståle Solbakken nu er på udkig efter en erstatning på midtbanen:

»Vores kampprogram i foråret er mindre intenst end i efteråret, og vi er fortsat stærkt besat på midtbanen med Zeca, Falk, Thomsen og Kvist, som er de mest oplagte til positionen,« siger FCK-træneren til FCK’s hjemmeside, og fortsætter:

»Vi har dog gennem et stykke tid overvejet, om vi skulle tilføje en yngre central midtbanespiller med udviklingspotentiale. Med salget af Jan, kommer det arbejde selvfølgelig til at fortsætte nu. Så må vi se, om vi kan finde den rigtige.«

Jan Gregus er færdig i FCK. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jan Gregus er færdig i FCK. Foto: Liselotte Sabroe

Jan Gregus har ifølge B.T Sports oplysninger fået en tre-årig kontrakt med MLS-klubben, som betaler op mod 16 millioner kroner for den 27-årige slovakiske landsholdsspiller.

»Vi har været meget glade for at have Jan i truppen, men vi har fået et attraktivt tilbud fra Minnesota, og Jan vil gerne prøve et nyt eventyr i USA og en ny liga,« siger Ståle Solbakken:

»Samlet set har Jan været en sportslig succes hos os, og med dette salg bliver han også en økonomisk succes. Vi ønsker ham alt det bedste i MLS, og vi vil følge ham og hans karriere i fremtiden.«

Jan Gregus kom til FC København i sommeren 2016 fra Jablonec. Siden da har han spillet 107 kampe på den centrale midtbane - uden dog nogensinde for alvor at have bidt sig fast som en bærende spiller på holdet.

Hør seneste episode af B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, at du også kan abonnere på programmet i iTunes lige HER

Den slovakiske landsholdsspiller ser frem til de nye oplevelser i USA:

»Jeg har haft en rigtig god tid i FCK og i København, hvor jeg har haft det super godt med mine holdkammerater og staben i hverdagen. Jeg har fået mulighed for at spille sammen med rigtigt dygtige spillere hver eneste dag, og alle i og omkring klubben har altid fået mig til at føle mig velkommen. Det har jeg sat stor pris på,« siger han til FCK.dk:

»Jeg har haft masser af gode oplevelser, og mit mål var at vinde titler og spille med i Champions League og Europa League, hvilket lykkedes allerede den første sæson.«

Nyheden om det kommende salg af Jan Gregus kommer på dagen, hvor FCK officielt annoncerede, at klubben har købt den uruguayanske landsholdsspiller Guillermo Varela, som B.T Sport tidligere havde afsløret.