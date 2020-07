Uros Matic har længe været fortid i FC København, men først nu er han blevet solgt videre af hovedstadsklubben.

Matic kom til klubben i 2017, men han slog aldrig for alvor igennem som håbet.

Han har de seneste sæsoner været udlejet til henholdsvis Austria Wien og Apoel Nicosia. Og nu fortsætter karrieren hos Qarabag FK fra Aserbajdsjan.

»Vi lykkedes i fællesskab ikke med at få ham rigtigt integreret i vores måde at spille fodbold på. Han var god i kampe med en mere åben slagudveksling, og han udviklede også sit spil i små rum, men ikke så meget, som han og vi håbede på. Det bærer vi også en del af ansvaret for, og vi går hver til sit helt uden hard feelings,« siger FCK-manager Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

epa06276980 Zlin's Michael Lueftner (R) in action against Copenhagen's Uros Matic (L) during the UEFA Europa League Group F soccer match between FC Zlin and FC Copenhagen in Olomouc, Czech Republic, 19 October 2017. EPA/LUKAS KABON Foto: LUKAS KABON

Matic havde oprindeligt kontrakt med FC København indtil næste sommer, men nu har klubben sendt ham videre.

»Han var med til at vinde titler og var en del af holdet i de dramatiske kampe mod Ajax, så han har sat et aftryk i klubben,« lyder det fra Solbakken.

Matic nåede at spille 39 kampe for klubben, og hans seneste kamp er helt tilbage i 2018.