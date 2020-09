FC Københavns storaktionær Lars Seier Christensen ærgrer sig ikke over, at det blev FC Midtjylland, som mandag kunne præsentere Pione Sisto på et stort anlagt pressemøde.

Den danske rigmand priser derimod lykkelig over, at FCK droppede den tidligere danske landsholdspiller.

Det fortæller Lars Seier Christensen til B.T.

»Vi forsøgte at købe ham, men da det blev klart, at han hellere ville være hos vores største konkurrenter, skulle vi ikke have en 'Trojansk hest' ind,« konkluderer han.

Lars Seier Christensen understreger, at spillere kun skal være hos FCK, hvis de både har hoved og hjerte med.

»Spillere skal vælge med både hjerne og hjertet. En ting, der stod ret klart for os undervejs var, at Sisto ikke havde hjertet med,« siger han og fortsætter:

»Det har vi ikke brug for i FCK. Vi har ikke brug for folk, der ikke brænder 100 procent for FCK. Derfor er jeg egentlig meget tilfreds med, hvordan det landede.«

Lars Seier Christensen ejer via Seier Capital A/S 22,55 procent af aktierne i selskabet bag fodboldklubben FC København, Parken Sport & Entertainment.

Flirten med Pione Sisto kostede Lars Seier Christensen og FCK penge, selvom en handel aldrig blev til noget.

Først fløj de Pione Sisto i et privatfly fra Vigo til København, og senere blev han indlogeret på Seiers foretrukne luksushotel i den danske hovedstad, d’Angleterre.

Mindre gloriøst var det dog, da Pione Sisto fredag fløj til Danmark med almindeligt lavpris-rutefly fra Portugal over København og til Karup Lufthavn.

Lars Seier Christensen griner højt over sammenligningen mellem de to forløb og siger så:

»Ja, ja, men det er jo forskellen på FCK og FC Midtjylland.«

»Det er ikke så slemt, det blev under 100.000 for flyet. Men det er ikke vores største problem i denne her sammenhæng. Og vi har heller ikke sendt en refusion af sted,« fortsætter Lars Seier Christensen.

Pione Sisto blev mandag præsenteret hos FC Midtjylland på en fire år lang kontrakt.