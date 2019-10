I top over hadegaver for en fodboldfan må være at modtage ærkefjendens trøje.

Det skete for rigmanden Lars Seier Christensen, som ikke bare har et bankende hjerte for FC København, han er sågar medejer af mesterklubben, som han har investeret omkring 220 millioner kroner i.

Den tidligere Saxo Bank-ejer fik gaven, da han tjekkede ind på luksushotellet Hotel D'Angleterre, hvor han normalt har 'base', når han er i København. Det skriver han på Facebook.

»Nogle gange, når jeg tjekker ind på Angleterre, så ligger der i receptionen en lille hilsen, måske en flaske vin, en vareprøve, et forretningsforslag eller lignende fra en entreprenant eller blot venlig person. I dag lå der denne 'venlige' gave fra en ukendt afsender,« skriver Seier Christensen om gaven, som de fleste nok nu kan regne ud, hvad var:

Selvfølgelig en gul og blå fodboldtrøje fra Brøndby IF, FCK's ærkerivaler, som ovenikøbet er signeret med samtlige Brøndby-spilleres autografer.

»Har på fornemmelsen, at den ikke kommer fra en med et stort hjerte, der ville glæde mig! Men tak, anyway,« skriver FCK-medejeren, som ikke kan dy sig for at komme med en kæk sidste bemærkning.

»Min Bentley trængte faktisk også til at blive pudset! Forza FC!«

Lars Seier Christensen købte i marts i år 22,5 procent af aktierne i Parken Sport & Entertainment, som er selskabet bag FC København. I den forbindelse erklærede han sig som en mangeårig FCK-fan.