FC København er igen ramt af corona. Denne gang er det midtbanespilleren Jens Stage, der er blevet testet positiv for virussen.

Det meddeler FC København selv på sin hjemmeside.

»Jens Stage er torsdag blevet testet positiv for Covid-19 og er nu isoleret. Han formodes at være blevet smittet af et familiemedlem og ikke i klubben, men han har ikke udvist symptomer,« skriver klubben

Og det ændrer ikke bare på Jens Stages kommende dage. Det har også sat en stopper for københavnernes planlagte testkamp mod FC Helsingør fredag. Her skulle Jess Thorup have set de spillere, som ikke er af sted på landsholdsture, mere an - og have haft en mulighed for at præge dem endnu mere i sin egen retning.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Men det bliver ikke til noget nu, hvor FC København har aflyst testkampen 'ud fra et ønske om ikke at løbe nogen form for risiko i forhold til smittespredning'.

Jens Stage er den seneste i rækken af coronaramte fodboldspillere, og FC København har allerede haft to tilfælde med Peter Ankersen og Bryan Oviedo, der ikke var med i Jess Thorups Superliga-debut mod FC Midtjylland. Den kamp blev tabt 4-0.

De er dog begge meldt klar igen og har fået lov at træne med holdet igen. De kan dermed være med igen i de kommende dage, hvor FC København dog fortæller, at man vil tage visse forbehold.

Foruden de nu tre spillere har FC Københavns målmandstræner Kim Christensen også testet positiv for corona tidligere på året.