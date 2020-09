Efter planen skal FC København søndag tage imod Brøndby IF.

Men står det til hovedstadsklubben, skal søndagens store brag udskydes. Det fortæller direktør Lars Bo Jeppesen til klubbens hjemmeside.

»Vi står nu med 12.000 tilskuere, der ikke kan komme ind og se kampen under ordnede forhold, men i stedet vil finde alternativer, hvor vi ikke har indflydelse på, om det afvikles korrekt med afstand, hygiejne og smittesporing,« siger han.

Tirsdag blev der præsenteret nye tiltag i kampen mod coronavirus. Og et af dem lyder, at der ikke må være mere end 500 personer til Superliga-kampe i udvalgte kommuner - heriblandt København.

Da der var derby i juli, var der tilskuere i Parken - dog med restriktioner. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Da der var derby i juli, var der tilskuere i Parken - dog med restriktioner. Foto: Liselotte Sabroe

Det har fået FCK til at gå til Divisionsforeningen med en klar bøn: udskyd kampen!

»En afvikling med kun 500 personer på stadion har ligeledes store økonomiske og sportslige konsekvenser. Vi mener bestemt, at det er muligt at finde en alternativ dato til kampen på den anden side af det midlertidige stop for tilskuere, og vi har anvist forskellige løsningsmodeller til Divisionsforeningen,« siger Lars Bo Jeppesen om kampen, der under normale omstændigheder for det mester giver fuldt hus på tribunerne.

Direktøren understreger, at de i klubben har stor respekt for, at alle skal passe på hinanden i denne tid, hvor coronavirus hærger ikke blot i Danmark men hele verden.

Men han hæfter sig også ved, at klubben og dens fans har gjort netop dette i de kampe, der er blevet afviklet med tilskuere.

Han mener, at der er udviklet protokoller, der har gjort det muligt at gå sikkert til kampe, ligesom de i FCK har en model, 'der sikrer en effektiv smittesporing'.

»Der har i øvrigt os bekendt ikke været et eneste tilfælde af smitte, der har kunne spores tilbage til et fodboldstadion, og derfor kan det også være svært at forstå beslutningen om ikke at afvikle kampe med tilskuere. Vi håber selvfølgelig ikke, at det er signalpolitik, og at der er gode faglige argumenter bag så væsentlig en beslutning,« siger Lars Bo Jeppesen.

Kampen er sat til at skulle spilles søndag klokken 14.00 i Parken. Restriktionerne omkring antallet af tilskuere gælder indtil videre i to uger.