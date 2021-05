Landstrænerne rundt omkring i Europa begynder så småt at udtage deres trupper til EM-slutrunden, som begynder inden længe.

Det betyder blandt andet, at flere spillere modtager en kedelig besked i disse dage – du skal ikke med til EM til sommer.

En af dem er FC København-profilen Pierre Bengtsson. Han blev fravalgt af Sveriges landstræner, Janne Andersson, tirsdag eftermiddag.

Og det kommer bag på FCK-spilleren, der lige nu er udlejet til Superliga-rivalerne fra Vejle.

Svenskeren kommer ikke med til sommerens EM-slutrunde. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Svenskeren kommer ikke med til sommerens EM-slutrunde. Foto: Mads Claus Rasmussen

'Beskeden kom som en stor overraskelse, eftersom jeg har været med gennem hele kvalifikationen samt Nations League som førstevalg på positionen. Og efter den seneste samling i marts har jeg gjort det godt i Danmark,' skriver Pierre Bengtsson således i en sms til SVT.

Janne Andersson fortæller, at valget stod mellem Pierre Bengtsson og Martin Olsson, hvilket ikke var en nemlig beslutning for landstræneren.

»Pierre og Martin Olsson kæmper om den samme plads. Pierre havde en svær tid mod afslutningen hos FCK og blev udlejet til Vejle. Der har han spillet og gjort det godt,« siger han i et interview med Aftonbladet og fortsætter:

»Martin har også spillet meget på det seneste. Det var en svær beslutning, en meget svær beslutning.«

Landstræneren understreger, at han er ked af at skulle fravælge den 33-årige FC København-profil.

»Det var en svær samtale at have med Pierre. Det var hårdt. Han var selvfølgelig meget skuffet. Det er svært for Pierre, og det gør mig ondt.«