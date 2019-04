Brøndby måtte se sig slålet af FC København med 2-1 på hjemmebanen, og det var især Robert Skovs skyld.

Den tilbagevendte Superliga-topscorer viste sig frem fra sin bedste side. Dét og to andre ting lærte vi fra derbyet på Vestegnen.

Store Robert var tilbage

Robert Skov fik comeback efter en skadespause - og sikke et comeback! Efter en god Brøndby-start var det Superliga-topscoreren, der pludselig bankede bolden i nettaget, mens Marvin Schwäbe bare kunne nå at rykke nakken. Skov garnerede det klassemål med en assist til Viktor Fischers mål til 2-1. Og sådan kunne FC København ved hjælp af en kvalitetsspiller vende en første halvleg, som Brøndby ellers havde spillet på sine præmisser. Efter pausen pressede Brøndby på for en udligning, men FCK-forsvaret stod imod.

Retov klog af skade

Nej tak til Anthony Jung - og ja tak til Simon Tibbling. Martin Retov havde vist gennemset mandagens kamp mod FC Nordsjælland og lært, at Jung ville være for risikabel igen at sætte over for en dygtig kantspiller, mens Tibbling ikke kunne overses efter sit indhop mod FCN. Brøndby fik da også de første 20-30 minutter på sine præmisser og med en scoring, så det længe godt ud for Retov. Men heller ikke Kevin Mensah kunne gøre meget ved Robert Skovs individuelle kvalitet.

Solbakken satsede - og vandt

Der blev godt nok blæst til angreb i Ståle Solbakkens startopstilling på en svær udebane i Brøndby. To en halv angriber, en topscorer og to offensive midtbanespillere udgjorde de seks forreste hos københavnerne. Nicolaj Thomsen var foretrukket frem for William Kvist i Carlos Zecas karantænefravær, og det virkede altså ikke fra start. Brøndby kom fortjent foran, men Solbakken har bare Robert Skov. Han sørgede for, at FCK kom på sejrskurs, og det var nok til at slippe fra Brøndby med de tre point.