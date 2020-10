FC Københavns Nicolai Boilesen skulle lige gnide sig lidt ekstra i øjnene, da han lørdag morgen vågnede til en telefon, der bimlede og bamlede.

Den danske venstrebacks cheftræner Ståle Solbakken var fyret i FC København.

»Vi spillere har en gruppe på WhatsApp. Jeg sov længe, så jeg var nok en af dem, der fandt ud af det sidst. Jeg vågnede og kiggede på min telefon, og der var en del beskeder på telefonen, som der ikke plejer at være. Det var sådan, jeg fandt ud af det,« siger han og fortsætter:

»Jeg skulle lige tjekke, om jeg havde søvn i øjnene, eller hvad det var. Om jeg læste rigtigt. Det gjorde jeg. Lige i starten var jeg selvfølgelig i chok over det. Men når man tænker, er der jo i bund og grund ikke noget, som kan overraske en, når man har været i fodboldverdenen i en del år. Så ved man, at tingene går hurtigt både i de gode og dårlige tider, og man glemmer hurtigt.«

Lørdag morgen kunne FCK meddele, at Ståle Solbakken ikke længere er manager i klubben. Det sker efter utilfredshed fra ledelsen med holdets resultater. Foto: Lars Møller Vis mere Lørdag morgen kunne FCK meddele, at Ståle Solbakken ikke længere er manager i klubben. Det sker efter utilfredshed fra ledelsen med holdets resultater. Foto: Lars Møller

Men selvom fyringen ikke er noget, der for alvor kan komme bag på en rutineret herre som Nicolai Boilesen, så var og er det fortsat ikke en særlig behagelig situation for profilen, der har tilbragt de sidste fire sæsoner i den københavnske storklub.

Beskeden fra morgenstunden var nemlig noget, der hurtig gav ham en følelse af skyld.

»Jeg er trist over det. Når en træner bliver afskediget, så kan det aldrig nogensinde kun være på grund af ham eller trænerstaben. Det er især os spillere i truppen, der skal peges fingre ad, fordi vi ikke har præsteret godt nok. Og det har vi simpelthen ikke gjort. Så en eller anden form for skyldfølelse har jeg i hvert i fald også.«

Af samme årsag var det på alle måder en særlig og specielt lørdag for Boilesen og resten af FC Københavns spillertrup, der skulle mødes til eftermiddagstræning på anlægget på Frederiksberg.

28-årige Nicolai Boilesen blev i 2016 hentet til FC København af Ståle Solbakken efter seks år i Ajax Amsterdam. Foto: Lars Møller Vis mere 28-årige Nicolai Boilesen blev i 2016 hentet til FC København af Ståle Solbakken efter seks år i Ajax Amsterdam. Foto: Lars Møller

»Stemningen var lidt mærkelig. Det er jo en lidt anderledes dag. Det er også landsholdspause, så der er en del spillere, der ikke er her. Der har været skrevet en del på WhatsApp frem og tilbage. Dem, der ikke er her, ved ikke rigtig, hvad der foregår, andet end hvad de lige har hørt.«

Efter nyheden begyndte de første rygter også hurtigt at florere. Var det mon spillertruppen, der havde mistet tilliden til deres mangeårige træner? Men det afviser Nicolai Boilesen prompte.

Var I stadig glade for Ståle Solbakken som træner i spillertruppen?

»Ja, det var vi. I sidste ende handler det om, at vi generelt ikke har præsteret godt nok, og selv hvis man har en dårlig dag på kontoret og ikke er helt enige med chefen, så betyder det jo ikke, at man gør sit arbejde dårligt og går ud og taber med vilje. Sådan fungerer det ikke. Så det har absolut intet med det at gøre, andet end at vi ikke har præsteret godt nok, og det falder helt klart også tilbage på spillertruppen.«

Det er nu Hjalte Bo Nørregaard, der har fået tildelt rollen som midlertidig cheftræner, mens bestyrelsesmedlem William Kvist er indsat som midlertidig sportslig leder.