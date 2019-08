Jonas Wind lignede ikke en skadet spiller, da han tog et par træningsartikler med ind fra træning for en uge siden.

Men det var han. Mere skadet, end han lige havde troet også.

FC København meddelte så onsdag aften, at det unge stjerneskud ville være ude i syv-ni måneder.

Og ifølge B.T.s oplysninger er diagnosen et delvist overrevet forreste korsbånd samt en beskadiget menisken.

Jonas Wind er trist over skaden. Foto: Henning Bagger

Og nu fortæller Jonas Wind selv om sin skade.

»Det er selvfølgelig super ærgerligt med en korsbåndsskade lige nu. Det er et hårdt slag for mig, og jeg er rigtig ked af det, men jeg kan ikke gøre noget ved det og må forsøge at være positiv og arbejde hårdt for at komme tilbage,« siger Jonas Wind til B.T. Sport.

Jonas Wind havde fået en fornem sæsonstart, inden han til træning blev ramt af den skade, som nu vil holde ham ude i en lang periode.

Men nu er han opereret, og der venter en længere genoptræning forude.

Jonas Wind var i topform, da skaden indtraf. Foto: Henning Bagger

»Operationen er gået helt efter planen, og klubben har utroligt dygtige folk, som vil hjælpe mig døgnet rundt, indtil jeg er tilbage.«

»Jeg er meget taknemmelig for alle de hilsner og opmuntringer, jeg har fået.«

»Det er en stor motivation for mig, og jeg glæder mig til at gå på banen i Telia Parken igen,« siger Jonas Wind.

Dermed er Jonas Wind naturligvis ikke med, når FC København torsdag aften møder Riga FC i et returopgør, der afgør, hvem af de to hold, der spiller sig videre til Europa League.