Nicolai Boilesen spiller søndag sit sjette derby mod Brøndby i Superligaen.

Og selvom han har været med til at vinde tre af dem og kun tabe et, så vil hans første nok altid være et af dem, han husker bedst. Ikke for spillet på banen eller 1-0-sejren. Men fordi han med fem minutter tilbage blev sendt på banen til pibekoncert og direkte efter, at Brøndby-fans havde kastet to døde rotter på banen.

»Så vidt jeg kan forstå, var det efter mig. Men jeg tror ikke, at de havde intelligensen til at regne ud, at når man kaster oppe fra den øverste etage, tager det lige et par sekunder, før den lander. De prøvede nok at kaste, da jeg var nede i hjørnet, men så havde jeg nået at vende mig rundt og løbe et par meter, da de her virkelig ulækre rotter landede nede mod hjørneflaget,« siger Nicolai Boilesen og husker tilbage på episoden.

»Jeg tænkte, at det var pisse-klamt, og det er ikke noget, jeg har set før. Selvfølgelig har jeg set en rotte, men jeg har ikke set så kæmpe-store rotter før. Man kunne se deres tænder fra flere meters afstand. Det eneste, jeg tænker på, er, hvordan i alverden de har fået dem med ind. Det har jeg næsten ikke lyst til at vide,« siger Nicolai Boilesen her halvandet år senere.

Nicolai Boilesen jubler over sit mål mod AGF i sin seneste Superliga-kamp. Foto: Lars Møller Vis mere Nicolai Boilesen jubler over sit mål mod AGF i sin seneste Superliga-kamp. Foto: Lars Møller

Nu er han ikke længere reserve for Ludwig Augustinsson. Han har spillet sig op som FCK-manager Ståle Solbakkens foretrukne venstre back. I sin seneste Superliga-kamp scorede han tilmed sit første mål i sæsonen mod AGF i en kamp, hvor hans præstation var tæt på at toppe den af holdkammeraten Robert Skov med to mål.

Nicolai Boilesen vil derfor igen være en af hovedrolleindehaverne på Brøndby Stadion. dels på grund af sin nuværende form. Dels på grund af sin fortid i Brøndby som ungdomsspiller.

I er et par stykker hos FCK, der har en fortid i Brøndby. Stephan Andersen og dig blandt andet. Hvad gør det…

»Jeg vil lige sige, at jeg vil ikke sammenlignes med Stephan Andersen. Stephan Andersen har spillet i Brøndby på deres førstehold i mange år. Hver gang jeg ser et meme eller noget andet på Instagram med tidligere kampe mellem FCK og Brøndby, så er det altså Stephan Andersen, der har stået i Brøndby-målet, når FCK scorer. Haha. Men ja, jeg har spillet ungdomsfodbold derude i tre år, fra jeg 14, til jeg var 17. Det har du fuldstændig ret i. Men mere er der ikke i det. Hvis man vil køre den op, så kan man det. Jeg har ikke hørt en eneste nogensinde sige noget om, at Nicolai Jørgensen også har spillet derude, da han spillede i FCK. Men ham har jeg altså spillet med derude, da vi var unge,« siger Nicolai Boilesen med et stort smil på læben og et glimt i øjet. Og en lille stikpille mere til sin ven Stephan Andersen.

Stephan Andersen har spillet i Brøndby på deres førstehold i mange år. Hver gang jeg ser et meme eller noget andet på Instagram med tidligere kampe mellem FCK og Brøndby, så er det altså Stephan Andersen, der har stået i Brøndby-målet, når FCK scorer. Haha Nicolai Boilesen

»Jeg har aldrig set det som, at jeg er gammel Brøndby-dreng. Ja, jeg spillede ungdomsfodbold der, og så var der ikke mere i det. Så please lad være med at sammenligne mig med Stephan Andersen, der har spillet der i mange år for deres førstehold, siger Nicolai Boilesen.

FC København ligger lige nu i toppen og kæmper med FC Midtjylland om førertrøjen i forhold til guldet. Den havde Brøndby på i en stor del af sidste sæson, inden det til sidst gik galt.

I sommer solgte Brøndby så et par af nøglespillerne, og nu er der fra Brøndbys niendeplads 13 point op til FC København og FC Midtjylland. Det ændrer dog ikke på kampens betydning.

»Jeg glæder mig helt vildt. Derbyer vil altid være specielle. Og så er det en supervigtig kamp for begge hold på forskellige måder. Vi vil gerne lægge pres på FC Midtjylland i toppen, og det er måske ved at være Brøndbys sidste chance. Hvis de skal hægte sig på og prøve at hente os og FC Midtjylland, så skal de ud at vinde. Så jeg forventer en kamp, hvor begge hold går efter det. Jeg forventer at se to angrebsivrige hold, der begge vil prøve at gå ud og dominere kampen.«

Boielsen (nr. to fra højre) jubler efter sit første derby i Brøndby. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Boielsen (nr. to fra højre) jubler efter sit første derby i Brøndby. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Er der ekstra motivation i, at I måske kan sætte Brøndby af med en sejr?

»Det er altid fedt at vinde over sine ærkerivaler. Hvis man kan skubbe dem langt, langt væk fra medaljestriden, er der en mindre at skulle koncentrere sig om i sidste ende. Men sæsonen er lang, og man skal møde hinanden fire gange indbyrdes, hvis man kommer i top seks. Så der er masser af point at spille om, og vi er ikke engang halvvejs med sæsonen. Jeg vil aldrig nogensinde afskrive noget, når det er så tidligt. Men jo flere point vi kan komme væk fra et hold som Brøndby, desto bedre er det,« siger Nicolai Boilesen.