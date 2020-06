Siden Superligaen startede op igen efter coronapausen har Mohamed Daramy været en fast del af FC Københavns offensiv.

Men det 18-årige stortalent kunne rent faktisk have været endt hos ærkerivalerne Brøndby IF.

Det siger Mohamed Daramy i et interview til TV3 Sport, hvor han fortæller, at han var tæt på at skrive med Brøndby IF.

»Jeg var rigtig tæt på at tage derud, jeg tror, jeg var en uge fra (at tage til Brøndby, red.). Men jeg var kun tæt at tage derud, fordi jeg ikke vidste, at FCK ville have mig, fordi jeg ikke fik det at vide af min klub, Hvidovre,« siger Daramy i interviewet. Se indslaget øverst i artiklen.

Mohamed Daramy var en uge fra et skifte til Brøndby, fortæller han til TV3 Sport. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mohamed Daramy var en uge fra et skifte til Brøndby, fortæller han til TV3 Sport. Foto: Liselotte Sabroe

Heldigvis for FCK havde Daramy en kontakt i klubben, som FC Københavns talentchef, Anders Lange, henvendte sig til og fortalte om, at klubben var interesseret i Daramy.

»Og så var jeg selvfølgelig superglad. Jeg har altid villet spille i FCK og har altid set op til N'Doye, da jeg var lille, og jeg har altid set FCKs kampe. Så da jeg hørte det, var jeg ikke i tvivl om valget,« siger Mohamed Daramy til TV3 Sport.

Den 18-årige angriber, der er født og opvokset i Hvidovre, havde dog alligevel lidt svært ved at vælge klub, da hans forældre støtter hver sin klub.

»Min mor er FCK-fan og min far er Brøndby-fan, så det er selvfølgelig lidt svært, hvilken man skal tage, men jeg er selvfølgelig glad for, at jeg valgte FCK,« siger Daramy og tilføjer:

FCKs Mohamed Daramy scorer til 1-0 under superligakampen mellem FCK-Aab i Telia Parken onsdag den 17 juni 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Mohamed Daramy scorer til 1-0 under superligakampen mellem FCK-Aab i Telia Parken onsdag den 17 juni 2020. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg er opvokset derude (Vestegnen, red.) men der har bare ikke rigtigt været noget Brøndby i mig. Jeg har altid været FCK'er siden jeg var lille, så jeg kunne ikke se nogen speciel grund til, at jeg skulle vælge Brøndby.«

Mohamed Daramy har i denne Superliga-sæson spillet 21 kampe for FCK. Det har kastet tre mål og fire assister af sig.