Han vidste godt, den var gal. Og Jesse Joronen lagde heller ikke fingrene imellem, da han satte ord på sin kæmpe brøler mandag aften.

»Det var et lorteresultat for os. Min fejl kostede os tre point. Jeg kan sagtens erkende, at jeg lavede en fejl.«

Sådan lød det kontant fra den finske FCK-keeper efter mandagens kamp, hvor københavnerne blot fik 1-1 i opgøret mod Vendsyssel. Og jydernes føringsmål var en ren gave fra Jesse Joronen, der droppede fælt.

»Jeg kan ikke komme udenom det. Det er en brutal del af spillet, og nogle gange skal vi vinde kampe 1-0 med hiv og sving,« sagde en tydeligt ærgerlig målmand.

Jesse Joronen droppede fælt mod Vendsyssel. Foto: Mads Claus Rasmussen

I hele anden halvleg spillede F.C. København med en mand i overtal. Det var spil til ét mål og en solotur af Rasmus Falk førte til udligningen.

Mere blev det dog ikke til for hjemmeholdet, men da han blev spurgt til, om der ikke burde være kommet flere mål fra holdkammeraternes støvler, valgte Joronen endnu engang blot at pege på sig selv.

»Nogle gange går det ikke sådan. Nogle gange skal du holde buret rent for at få tre point,« understregede Jesse Joronen.

Hvor han ikke ville sætte så mange ord på holdkammeraternes indsats, forklarede Ståle Solbakken, hvad der i hans øjne gik galt.

Ståle Solbakken var bestemt ikke tilfreds med sit mandskabs præstation mandag aften. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi havde mange indlæg, mange dødbolde og så mange muligheder for den sidste sidste aflevering. Når den kom, var det dårligt afsluttet. Der var ikke meget, der lykkedes for alvor,« sagde en kontant Ståle Solbakken.

Han pegede dog også på flere individuelle fejl. Herunder Jesse Joronens.

»Mange sled med boldomgangen i dag i forhold til tidligere. Holdet var præget af stygge fejl, kæmpe målmandsdrop. En styg fejl med at begå straffe og nogle stygge fejl ved frispark. Det så ikke så godt ud,« lød den klare og hårde vurdering fra nordmanden.

Næste opgave for nordmandens tropper er søndag mod Vejle, og i de sidste to kampe af grundspillet venter FC Nordsjælland i Farum og Hobro i Telia Parken.