Kontrasten er stor. Tirsdag aften spiller det danske herrelandshold EM-kvalifikationskamp i Schweiz. Tirsdag eftermiddag spillede Nicolai Boilesen reserveholdskamp for FCK i Parken.

Nicolai Boilesen er i øjeblikket ikke en del af det danske landshold og var det senest i september, hvor konflikten kostede A-landsholdet en kamp i Slovakiet.

I tirsdagens stærkt besatte reserveholdskamp fik han efter eget udsagn 90 vigtige minutter i benene forud for mesterskabskampen. Og så må landshold være landshold.

»Sådan er fodbold jo. Reserveholdskampen i dag er ikke en degradering, den er for alle dem, der ikke er med landsholdet, så man kan holde kampformen ved lige. For mig har de det været rigtig godt at have de to kampe (torsdag mod Helsingborg, tirsdag mod Horsens, red),« siger Nicolai Boilesen og fortsætter:

Nicolai Boilesen var omkring landsholdet i marts forud for VM. Her talte han om, at han ville bide sig fast på landsholdet.

»Jeg har været ude et par kampe lige inden landsholdspausen, så for mig er det godt at få 90 minutter i dag og så være tip top klar til de sidste 10 kampe. Det er der, mit fokus er. Det er på FCK, mit fokus er på den klub, jeg bruger min dagligdag på, der betaler min løn og som er der for mig i dagligdagen sammen med mine holdkammerater.«

Det betyder dog ikke, at der er ikke et savn til landsholdet.

»Jeg har altid sagt, at det at repræsentere sit land på den største scene er noget af det største, man kan opnå som fodboldspiller. Det har jeg allerede været heldig at gøre en del gange. Det er selvfølgelig sådan, det er i gamet. Men det tænker jeg ikke så meget over.«

Selvom Boilesens seneste tur med landsholdet kun ligger lidt over et halvt år tilbage, så føler den 27-årige forsvarsspiller sig ikke udpræget inde i landsholdsvarmen.

»Nej, det gør jeg sådan set ikke. Jeg har ikke snakket med Åge eller Jon, siden jeg var udtaget i september. Det er, hvad det er. Jeg respekterer selvfølgelig altid trænernes beslutninger, og så er der ikke så meget at gøre ved det,« siger Nicolai Boilesen.

Forud for ham venter 10 dramatiske opgør i Superligaen, hvor den første opgave venter på søndag mod Esbjerg. Her skal det første skridt i mesterskabsspillet tages i kampen om guldet, og det er alt, hvad Nicolai Boilesen tænker på i sin fodboldkarriere netop nu.

»Landsholdet vil altid være en stor, stor bonus, hvis man er med. Men mit første og vigtigste mål lige nu er at gøre det så godt som muligt her og sørge for, vi får vundet det skide mesterskab hjem igen. Det er sgu det eneste, der er vigtigt for mig på nuværende tidspunkt,« siger Nicolai Boilesen med et solidt smil på læben.

FCK spillede torsdag 2-2 med Helsingborg, mens AC Horsens vandt reserveholdskampen 0-1 tirsdag eftermiddag.