I videoen ovenover kan du se Youssef Toutouhs hurtige mål i FCKs Europa League-kamp mod Ludogorets sidste år.

Han skulle have været væk i sommer, det samme denne vinter, men han er stadig i FC København. Og så alligevel ikke.

Youssef Toutouh, der været i klubben siden 2011 og spillet 171 kampe i den hvide løve-trøje, heraf 27 i Champions League og 14 i Europa League, træner med i FC København, men har ikke været en del af kamptrupperne i foråret og kan have spillet sine sidste minutter i klubben.

I de seneste to transfervinduer har det været både manager Ståle Solbakken og Toutouhs egen plan, at han skulle tage skridtet til udlandet, og særligt denne vinter troede parterne på, at det ville ske, så Youssef Toutouh blev end ikke udtaget til træningslejren i Dubai, men igen glippede et skifte, og så var FCK-toget ligesom kørt. Ståle Solbakken regnede ikke med ham og havde sat det hold, han ville spille med.

Jeg vil gerne ud af landet og teste mig selv af og se, hvor langt jeg kan nå med mit potentiale. Der har ikke været noget, som har matchet mine ønsker. Derfor er jeg stadig her Youssef Toutouh

Det var og er dog ikke, fordi Youssef Toutouh ikke har haft muligheder. Det har bare ikke været de rigtige. Ifølge BTs oplysninger har de danske Superliga-klubber OB, FCM og AaB alle forsøgt at hente ham i det danske transfervindue, og de svenske klubber, der kan hente spillere frem til 31. marts har også forsøgt sig efter dansk lukketid, ligesom en MLS- og japansk klub.

Nu taler Youssef Toutouh endelig ud om sin situation til BT.

»Lige nu er jeg stadig i FCK og en del af holdet. Som jeg også har sagt til Ståle, forventer jeg ikke noget i spilletid i forhold til kontraktsituationen. Jeg kommer til træning hver dag ligesom alle de andre og yder mit bedste, og hvis han en dag får brug for mig, står jeg selvfølgelig til rådighed. Men det kan sagtens være, at jeg har spillet mine sidste minutter i FCK. Jeg bliver her, til min kontrakt udløber til sommer, og så ser vi, hvad der sker,« siger Youssef Toutouh.

Hvorfor tror du, at historien om Youssef Toutouh er havnet her?

»Min drøm har altid været at komme til udlandet. Det ville jeg rigtig gerne, både i sommer og i vinter. Men der var ikke nogen tilbud, jeg følte var gode nok. Der har også været noget nu her i marts, men jeg føler ikke, det er det rigtige step for mig. Jeg vil gerne ud af landet og teste mig selv af og se, hvor langt jeg kan nå med mit potentiale. Der har ikke været noget, som har matchet mine ønsker. Derfor er jeg stadig her. Men jeg håber og tror på, at det stadig kan ske. Forhåbentlig her til sommer.«

Foto: BORISLAV TROSHEV Foto: BORISLAV TROSHEV

Det er jo ikke gået efter planen, for så havde du været i en udenlandsk klub nu. Hvad er gået galt?

»Jeg føler ikke, at jeg har været for hurtig på den og sagt, at jeg skulle væk nu. Man skal selvfølgelig altid passe på, hvad man siger, før det er sket, men jeg har længe følt, at jeg var klar til at skifte, og jeg har flere sæsoner vist, at jeg har noget, som godt kan udvikles endnu mere. Jeg har spillet rigtigt mange europæiske kampe, også i Champions League, så jeg mener, jeg har vist, at jeg har noget, som godt kan udvikles til noget endnu større. Jeg føler ikke, jeg har gjort noget forkert, men jeg har også været uheldig det sidste stykke tid med nogle skader, og det har også været medvirkende til, at mine præstationer ikke har været på det højeste. Det skal dog ikke lyde som den altoverskyggende undskyldning. Jeg var klar til noget nyt til sommer, og det skete desværre ikke. Men jeg stoler på mine kvaliteter og ved, hvad jeg står for, og jeg har stadig ambitioner, og indtil den dag, hvor jeg ikke føler, jeg kan spille fodbold mere, så går jeg efter at nå op på så højt et niveau som muligt.«

Jeg vil gøre alt for FC København, og det er en klub, der har gjort rigtig mange gode ting for mig, og det er ikke noget, jeg glemmer, fordi jeg ikke har spillet i et stykke tid. Hvis Ståle og trænerteamet har brug for mig, er jeg her Youssef Toutouh

Hvad er det, der er sket på din rutsjebanetur det sidste års tid, for det er nøjagtig et år siden, at du blev sat i forbindelse med det danske landshold, og sådan er det jo ikke mere?

»Sådan er fodbold desværre. Du kan være flyvende, og så kan det hurtigt gå den anden vej. For mit vedkommende har det nok været sådan, at jeg spillede på et rigtig højt niveau for et år siden, og så er jeg faldet ned på et niveau, som jeg også selv synes, var for lavt. Sådan er fodbold nogle gange, men man skal ikke glemme, at jeg også havde nogle skader, jeg blev ved med at bøvle med. Der er tidspunkter, hvor man kan spille med smerter, men på et tidspunkt bliver de for store, og jeg havde spillet med smerter i for lang tid, og jeg røg ud, og i en klub som FC København er det meget svært at komme tilbage igen. Det kan hurtigt gå den ene vej, men det kan også hurtigt gå den anden vej, og for mit vedkommende er det desværre gået den forkerte vej på det forkerte tidspunkt, og det skete i en kombination af lidt skader og dårligt spil for mig. Det har været en stor rutsjebanetur, som jeg har glemt nu. Det er fortid og ikke noget, jeg tænker på nu. Jeg ved, hvad jeg står for, og det er det, jeg har fokus på nu.«

Er det ikke historien om dig, at de her dumme skader ødelægger din udvikling, hver gang du rammer din topform?

»Det er en del af gamet. Det er ikke noget, du kan gøre noget ved. Det kan ske for enhver. Og jeg ser det heller ikke som den altoverskyggende undskyldning. Jeg kunne også have gjort nogle ting anderledes, selv om jeg følte, at jeg gjorde tingene rigtigt både på og uden for banen. Sådanne situationer opstår, og jeg har bare fået skaderne på nogle forkerte tidspunkter. Man ved aldrig om skaderne og de dårlige tider kommer igen, men jeg har det godt lige nu i hvert fald, og min krop giver mig ingen signaler om, at jeg ikke kan komme tilbage på mit topniveau. Jeg træner godt hver dag, og hvis der en dag er brug for mig, er jeg klar. Jeg vil gøre alt for FC København, og det er en klub, der har gjort rigtig mange gode ting for mig, og det er ikke noget, jeg glemmer, fordi jeg ikke har spillet i et stykke tid. Hvis Ståle og trænerteamet har brug for mig, er jeg her. Jeg tager det, som det kommer og viser den bedste version af mig selv hver dag. Men jeg forventer som sagt ikke noget.«

Foto: Liselotte Sabroe Foto: Liselotte Sabroe

Du regner med, at du har spillet de sidste minutter i FCK-trøjen?

»Det kan man aldrig vide, men som det ser ud nu, så ja. Jeg er ikke i truppen, og der er rigtig mange gode spillere her, og som min situation ser ud lige nu, er jeg ikke en del af FCKs fremtid. Det er noget, jeg også selv har valgt, så det tager jeg stille og roligt.«

Hvordan påvirker det dit humør, at du ikke spiller fodbold?

»Det er selvfølgelig irriterende, men det er også noget, jeg selv har valgt, fordi jeg har ytret, at jeg ville prøve noget andet i de sidste par transfervinduer, så klubben naturligt har prioriteret andre foran mig. Men jeg er da irriteret over, at jeg ikke spiller kampe, for det er det, jeg træner for, men jeg må gøre det bedste, jeg kan, hver dag, og så må vi se, hvad der sker, når sæsonen er færdig.«

Hvordan er dit forhold til Ståle i dag? Udefra har det hidtil virket som om, du var hans ’tredje søn’ (Ståle Solbakken har to sønner, red.), og du har altid hjulpet til på mange andre punkter end bare fodboldbanen?

»Forholdet er stadig det samme. Jeg respekterer ham stadigt meget, og han er stadig min træner. Ståle har gjort utroligt meget for mig, så det er ikke, fordi der er ’hate’ mellem mig og Ståle. Jeg respekterer, at han har et hold, han skal fokusere på. Vi har ikke haft de bedste resultater i Superligaen i denne sæson, men nu går det heldigvis bedre, og mit gode forhold til alle i FCK er stadig det samme. Jeg er den samme glade person, og der er ikke noget, der kan ændre på mig. FC København er stadig FC København, og det er den klub, hvor jeg har udviklet mig allermest og fået min opvækst. Det er ikke, fordi der er dårlig kemi, fordi jeg ikke spiller. Tværtimod. Jeg kommer stadig glad og smilende til anlægget og skaber god stemning.«

Foto: JUAN MEDINA Foto: JUAN MEDINA

Du virker oprigtigt glad for, at de andre på holdet skaber gode resultater, selv om du godt kunne være en del af det, men nu sidder helt ude?

»Sådan er jeg. Jeg respekterer de ting, der er gjort for mig, og som har gjort mig til den spiller, jeg er i dag. Spillerne og trænerne på holdet har ikke gjort mig noget, og jeg føler ikke, jeg har grund til at ødelægge noget eller vise dårlig attitude. Jeg kommer stadig, som jeg plejer, smilende og hilser på alle og ønsker dem god kamp osv., og det, føler jeg, er en del af at være professionel. FC København er som at være en del af en familie, så jeg er stadig den samme.«

Hvad skete der efter træningslejren til Dubai, som du ikke deltog i, og du til Ståles overraskelse pludselig stod på 10’eren og ville snakke med ham kort før deadline på transfervinduet?

»Jeg var nødt til at snakke med Ståle efter Dubai. Jeg ventede på ham og havde skrevet til ham, da jeg vidste, at de var landet i Danmark. Jeg havde brug for at snakke med ham, for, som det var på det tidspunkt, havde jeg ikke nogen tilbud, jeg kunne bruge til noget. Jeg havde brug for at fortælle ham, hvordan jeg så på tingene. Han havde snakket frem og tilbage med min gamle agent, men ikke med mig. Så jeg havde brug for at fortælle ham om min situation, og hvad jeg følte på det tidspunkt, hvor der var ganske kort tid tilbage af transfervinduet. Jeg var lidt stresset og vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Han tog det fint og sagde, at han ville hjælpe mig, så jeg skulle tage det stille og roligt. Der var stadig en dag tilbage af transfervinduet, og alt kunne ske. Jeg var lidt chokeret over, at der ikke var sket noget, men sådan er det. Ståle var glad for, at jeg kom til ham, og han fik mig ned på jorden igen.«

Var det en følelsesladet snak, I havde?

»Ja. Jeg var lidt stresset, og der var en dag tilbage, og jeg havde håbet på, at jeg kunne komme videre, men det skete ikke. Så jeg havde brug for at snakke med den træner, der havde udviklet mig rigtig meget.«

Foto: KURT DESPLENTER Foto: KURT DESPLENTER

Hvilke muligheder har du, og kan du skifte allerede i det her vindue frem til slutningen af marts til de lande, der stadig har åbent for transfers?

»Jeg har nogle muligheder nu, men det er ikke det, jeg vil. Der er også snart VM, og klubberne vil have en masse spillere, de skal kigge på, så der kan ske meget til sommer. Jeg lader min agent arbejde på det, og så koncentrerer jeg mig om at komme i så god form som muligt. Så lige nu er jeg i gang med at forberede mig på nye udfordringer både fysisk og mentalt. Jeg har ikke nogen ny klub klar. Min agent er rundt og snakke med klubber, så lige nu er mit eneste fokus, at jeg stadig er i FC København, til min kontrakt udløber, og så må vi se, hvad der sker.«

Hvad vil du gerne næste gang – jeg fornemmer, at du er færdig med Superligaen i denne omgang?

»Jeg har fået mange henvendelser fra Superliga-klubber, men det er ikke Superligaen, jeg vil. Ellers havde jeg forlænget min kontrakt i FC København, hvis det var det, jeg ville, for jeg ser ikke nogen steder, der er større end FC København i Danmark og i Skandinavien. Det step, jeg søger, er udlandet. En lidt større liga i udlandet.«

Du siger »ellers havde du forlænget kontrakten med FC København«?

»Ja. Jeg har givet udtryk for, at det ikke er det, jeg vil. I sommer følte jeg, at jeg havde haft min bedste sæson, men jeg kom ikke væk, og det gjorde jeg heller ikke i vinter, og nu må vi se, hvad der sker til sommer.«

Hvor vil du gerne hen?

»Jeg håber på, at jeg kommer til spansk, fransk eller italiensk fodbold. Det er der, jeg regner med at se mig selv til sommer.«

Kritikere vil mene, at du først skal kunne spille dig på FC Københavns hold, før du kan komme til de ligaer, hvad tænker du om det?

»Jeg ved, hvad jeg står for. Der vil altid være kritikere, og dem skal man modbevise. De er også fint nok, hvis folk føler, at jeg først skal slå igennem i FC København for at komme til udlandet og blive en succes. Jeg kender mine kvaliteter og føler også, at jeg har bevist, at når jeg min top, kan jeg også være med internationalt. Det er også derfor, jeg føler, at jeg er klar til at tage det næste skridt.«

Youssef Toutouh Klub: FC København

Alder: 25

Højde: 189 cm

Position: Midtbane

Nationalitet: Danmark/Marokko Tidligere klubber: Hvidovre IF, Esbjerg fB (leje)