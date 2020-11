FC København har det helt åbenlyst svært mod FC Midtjylland.

Det kunne end ikke ansættelsen af midtjydernes tidligere træner Jess Thorup ændre på søndag aften, hvor københavnerne blev sendt hjem fra Herning med et 4-0-nederlag. Og efterfølgende var det nogle ramte FCK-spillere.

»Det var noget lort. Vi taber til et bedre hold. FC Midtjylland gjorde det godt, men det er uacceptabelt, den måde det skete på, hvor vi lukker fire mål ind,« siger Victor Nelsson og slår fast:

»Det er ikke sjovt at tabe nogen kampe – og specielt ikke mod FC Midtjylland. Og det er specielt ikke sjovt at tabe 4-0. Det gør ondt, og det skal det også. Så lærer vi forhåbentlig af det alle mand.«

For et år siden fik I også en røvfuld herovre. Hvad tænker du om, at I ikke er kommet tættere på dem?

»Når man taber 4-0, er der ikke meget, man kan sige som spiller. Men kampe er kampe, og det er en masse forskellige kampe. Dermed ikke sagt, at det er okay, for det er uacceptabelt. Vi har ikke den bedste historik herovre eller generelt mod FC Midtjylland i de seneste sæsoner, men at stille det sådan op synes jeg ikke, at man kan.«

FC Midtjyllands sejr sender midtjyderne op på 16 point efter otte kampe, og nede på niendepladsen ligger FC København med 10 point. Det er ikke en afgrundsdyb afstand, men med et stensikkert FCM-mesterskab i sidste sæson ser midtjyderne ud til at være stukket af.

Bare ikke i Victor Nelssons øjne.

»Vi er seks point efter, og vi har ikke haft en god start. Kampen i dag taler sit tydelige sprog, men vi er ikke langt efter. Jeg er fra FCK, og jeg mener helt nede i min sjæl, at vi er et bedre hold end dem. Det skal vi vise. Ikke bare mod dem, men i alle kampe i Superligaen. Vi er 'kun' seks point efter dem nu, og der er en masse kampe at spille, så jeg vil ikke drage de helt store konklusioner.«