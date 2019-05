Et sekund.

Det var cirka, hvad der gik fra en omdiskuteret dommer fløjtede derbyet af - til Freddie Mercury og Queen smadrede ud gennem Parkens højtalere.

FC København er danske mestre for 13. gang. Løverne hoppede over ærkerivalerne fra Brøndby, der var den sidste forhindring på vejen mod guldet. Nu er det tilbage i København efter et år i Herning. Tilbage ‘hvor det plejer’, som det stod skrevet på et banner på Parkens endetribune i minutterne efter triumfen kom i hus.

Rasmus Falk blev den store guldhelt, da han scorede sejrsmålet i sejren på 3-2. Nu skal han og holdkammeraterne til den helt store guldfest.

»Det var en fantastisk dag, en fantastisk kulisse og opbygning på hele dagen. Det hele var fra start bygget op til noget stort. Der er ikke nogen bedre måde at vinde et dansk mesterskab på end hjemme mod Brøndby i denne ramme,« sagde guldhelten kort efter ‘We are the champions’ var afløst af ABBA og andet guldrelateret musik i nationalarenaen.

»Det var stort at score det afgørende mål. Det er en stor forløsning, og en følelse af glæde. Jeg har ikke nået at tænke de store tanker, andet end at jeg er glad for guldet. Mål og gode ting betyder, at man kan vinde danske mesterskaber. Det er derfor, jeg er taget til FCK. For to år siden vandt vi guld, men der var jeg skadet, og humpede rundt på krykker. I dag er det den ægte følelse,« lød det videre fra manden bag sejrsmålet.

Han var ekstatisk, holdkammeraterne var ekstatiske, og det samme var over 33.000 tilskuere i Parken. FCK-manager Ståle Solbakken havde også svært ved at skjule sin glæde, men han var alligevel nøgtern, da han efter sejren blev bedt om at sætte ord på guldtriumfen.

»Det føles dejligt og det føles fantastisk for den her spillergruppe. Mange af dem har skiftevis været ude af spil, men alle har en stor andel i det her. I FCK-målestok har vi haft en smal trup. Se bare på bænken, vi havde mod Esbjerg. Det var jo en ungdomsklub. Men det er truppen, der vinder i år. Selvfølgelig er det også Robert Skov med sine 27 mål og N’Doye med sin fantastiske sæson, så du kan pege på enkeltspillere. Men du kan også pege på en masse spillere, der er kommet ind og har gjort et godt arbejde gennem kortere eller længere tid,« sagde FCKs guldtræner.

Han kunne se tilbage på en vanvittig kamp mod ærkerivalerne fra Brøndby, hvor antallet af mål nærmest var det mindst opsigtsvækkende. Bortset fra røde kort - som der også burde have været - havde kampen det hele. Straffespark, mål der blev annuleret og mål, der ikke blev det. Især Robert Skovs straffesparksscoring, hvor han i aflsutningen ramte sin eget højreben, kan gå over i historien.

»Det blev mentalt hårdt, da vi tror, vi scorer til 3-1, og de så scorer til 2-2. Den er hårdt at leve med for nogen,« sagde Ståle Solbakken, inden han med et grin adresserede sin topscorers aparte straffespark.

»Det er altid sådan, at hvis du er dygtig, går tingene din vej. Så når Robert bruger fem berøringer på et straffespark. Men jeg tror ikke, det kommer til at ske så ofte, at nogen vinder de syv første kampe i et mesterskabsslutspil,« sluttede Solbakken.

Nu behøver FC København egentlig ikke vinde mere. Guldet er tilbage i Parken.