Det var ikke til at tage fejl af.

FCKs venstreback Christian Sørensen havde brug for at drille Brøndbys fans, lige da FCK stak kniven i rivalerne.

For det første han gjorde, da han netop havde set Jordan Larsson sparke Sørensens indlæg i kassen til 2-1, det var at tage hånden til øret og vende sig ud mod Brøndbys fans.

Der var nemlig både smædesange og lighterkast at revanchere, forklarede den langhårede fynbo, der var i særdeles godt humør efter 3-1-sejren på Brøndby Stadion.

»Du skal tænke på, at når man har den frisure, som jeg har, så bliver man kaldt rigtig mange grimme navne. Så jeg ville lige sige lidt til dem. Vi ved, at der er et spil i de her kampe, og jeg fik nogle tilråb, der ikke var så pæne.«

»Det er en del af spillet. Jeg nyder det, og jeg giver bare lidt igen, så tænker jeg, at vi alle er glade igen bagefter,« forklarer Christian Sørensen og uddyber:

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

»De kalder mig pigenavne. Det er ikke en dårlig ting, men jeg er nu en dreng. Jeg tager det med et smil, og jeg synes, det er fedt, vi giver lidt til hinanden. Men jeg havde gerne undværet de lightere, jeg fik efter mig.«

Og humøret var ikke kun i top i mixed zone efter kampen - for i omklædningsrummet var det forinden stukket helt af, afslører den 30-årige back.

»Der var rigtig god stemning. Det var lidt som at være inde på en klub, hvor beatet dropper, og så går alle fuldstændig amok. Det var en vanvittig følelse,« fortalte Sørensen og gav en status på udseendet af omklædningsrummet:

»Man må ikke bande, men det ligner pis. Og jeg tror også, at mit tøj er vådt, så jeg må finde noget nyt, tror jeg. Vi var glade og kastede med tingene, for det gjorde ondt at tabe sidst i Parken, og så at gå herud at vinde. Det var fedt!«

Sørensen var selv i vælten i løbet af 3-1-sejren, hvor han både assisterede, scorede og begik en stor fejl ved Brøndbys udlignende scoring.

Det gav ham karakteren fire i B.T.s dom over opgøret på Brøndby Stadion, og du kan læse dem alle lige HER.