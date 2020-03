Superligaen ligger stille - ligesom det meste af det danske samfund er lukket ned.

Og det giver problemer for fodboldspillere, der drømmer om det store skifte.

Rasmus Falk er en af dem, og selvom det ikke nødvendigvis skal være lige nu, at den 28-årige FC København-profil skal af sted, har han en idé om, at han på et tidspunkt også skal prøve sig af i udlandet.

»Der er ingen tvivl om, at jeg har også en plan med min fodbold. Og jeg har altid gået forholdsvis stille med dørene, før der skulle ske noget, og det kommer nok ikke til at ændre sig,« siger Rasmus Falk til Listen to News og fortsætter.

»Jeg har været i den danske liga i rigtig, rigtig mange år og Ståle - som er ham, jeg taler mest med sammen med min familie og agent - vi har også en plan for, hvad der skal ske med mig på et tidspunkt.«

Rasmus Falk forlængede i slutningen af 2018 sin kontrakt med FC København til sommeren 2022. Med to år tilbage af kontrakten er der altså stadig tid at løbe på. Et sommerskifte lå måske ikke i kortene med FCK’s strategi om at holde på profilerne i det transfervindue.

Og nu har corona-krisen i hvert fald også sørget for at skubbe til en del ting. Også transfers.

Men der er ingen tvivl om, at den situation, der er lige nu - og nu snakker jeg ikke mig selv, men generelt - den kan være med til at udsætte ting, siger Rasmus Falk.