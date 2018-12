Det er pas og papir.

Altså de to ting, der fylder en del hos Mohamed Daramy lige nu. Den 16-årige FC København-spiller, der anses som et af de allerstørste talenter i sin årgang, og som allerede har været rygtet til store adresser i Europa.

FC København har papir på den unge guldfugl indtil sommeren 2020, men med den enorme interesse for Mohamed Daramy fra store europæiske klubber forsøger Ståle Solbakken allerede nu at låse Daramy i længere tid.

Solbakken og FC København ønsker nemlig ifølge B.T. Sports oplysninger at give Mohamed Daramy en kontraktforlængelse - og en lønforhøjelse, der vil holde blandt andet Red Bull-koncernen for døren, så man ikke er nødt til at sælge en spiller, inden han har fået sit gennembrud på førsteholdet.

Ståle Solbakken har en plan for det store FCK-talent. Foto: ANTON VAGANOV Vis mere Ståle Solbakken har en plan for det store FCK-talent. Foto: ANTON VAGANOV

Det har københavnerne gjort tidligere - med stor fortjeneste.

Spillere som Victor Jensen og Mads Bidstrup er blevet solgt for rekordbeløb i deres årgange.

Det kan Mohamed Daramy også nemt blive, men lige nu er der i FCK et håb og en tro på, at man kan overbevise Daramy om at underskrive en ny aftale, så han fortsætter i klubben.

»Jeg går bare og overvejer, hvad der vil være bedst for mig, og hvad jeg helst vil. Om jeg vil væk nu, eller om jeg vil blive i FCK. Det tager jeg stille og roligt. Jeg har ikke besluttet mig endnu,« siger Mohamed Daramy selv til kontraktudspillet fra FCK og de mange udenlandske tilbud.

Vis dette opslag på Instagram Med sine 16 år og 263 dage blev @mohamedfck den yngste målscorer for F.C. København nogensinde! Se hans debutantmål i pokalkampen mod Viby på FCK.DK #fcklive Et opslag delt af F.C. København (@fc_kobenhavn) den 27. Sep, 2018 kl. 12.16 PDT

Hvad tænker du over i forhold til at skrive under på en ny kontrakt med FCK?

»Det er selvfølgelig altid spændende, men der sker bare mange ting nu. Så jeg tager det helt stille og roligt. Ingen stress.«

Der er nemlig ingen stress for den 16-årige Hvidovre-dreng. For med en kontrakt til 2020 er der lidt tid at gå på for Mohamed Daramy. På den anden side af forhandlingsbordet er situationen bare en lidt anden.

Halvandet år er nemlig ikke lang tid i kontraktmæssig sammenhæng for FC København. Det er der, hvor en forlængelse skal lande, hvis ikke spillerens værdi skal falde. Derfor vil FCK også gerne skrive en endnu længere kontrakt med Daramy, men det kan godt komme til at kræve en aftale af unik karakter for en 16-årig. For der står store klubber i kulissen og lokker med masser af penge, ambitioner og planer for Daramy.

Søren Hermansen om Daramy »Han er først og fremmest en rigtig dygtig en mod en-spiller. Han har en eksplosivitet i sit spil. Han er målsøgende. Han er direkte. Og han er ikke rar for en forsvarsspiller at have en mod en-situationer imod. Han er god til at sætte folk på egen hånd. Han laver også mange mål, så han får gjort det færdigt,« siger Søren Hermansen, der er u-landstræner for årgang 2002.

Der har allerede været rygter om, at du kan blive solgt for store beløb. Hvad tænker du selv, når du hører de her ting?

»Jeg tænker, at det lyder som mange penge som 16-årig. Det er meget stort at se, hvad folk byder på en. Jeg følger da med, og jeg ser, hvad folk skriver. Men jeg har ikke så meget fokus på det. Det lader jeg min agent om, og så kan jeg fokusere på at præstere,« siger Mohamed Daramy.

Her kommer den næste knast så ind, og denne gang er det for de udenlandske bejlere. Mohamed Daramy er nemlig godt nok Hvidovre-dreng og født i Danmark. Men både hans far og mor er fra Sierra Leone, og da de ikke har dansk statsborgerskab, har Mohamed Daramy heller ikke.

Og uden et europæisk pas bliver det straks sværere for Mohamed Daramy at komme til visse lande og klubber. Men det er man ved at lave om på.

Mohamed Daramy i sin Superliga-debut mod AC Horsens. Foto: Ernst van Norde Vis mere Mohamed Daramy i sin Superliga-debut mod AC Horsens. Foto: Ernst van Norde

»Vi har søgt om dansk statsborgerskab. Det kan tage over et år, men vi har søgt om det for et stykke tid siden, så måske kan jeg få det til sommer. Det er det, jeg håber på. De er i gang med processen, og min mor har taget testen. Det er gået fint indtil videre,« siger Mohamed Daramy og forklarer, hvorfor det er moderen, der er nøglen her.

»Jeg får automatisk et dansk pas, når min mor får det. Jeg ved godt, at hun kan klare det. Så jeg glæder mig.«

Han er bare ikke den eneste, der glæder sig. Det gør man også på de danske landshold. Her har ungdomslandstræner Søren Hermansen noteret sig den 16-årige FCK’er som et mere end almindeligt godt bud på en landsholdsspiller, når passet kommer i orden.

»Ja, jeg tør godt sige, at han helt sikkert ville være en interessant spiller for det landshold, jeg har fra årgang 2002. Jeg vil gerne rode mig ud i at sige, at han helt sikkert ville være inde i billedet, hvis han havde dansk statsborgerskab,« siger Søren Hermansen.

Med et dansk pas i hånden vil Mohamed Daramy skulle træffe et valg. Vil han helst spille for Danmark eller Sierra Leone?

»Jeg ville nok tage det danske. Nu har jeg prøvet være til de forskellige samlinger, og jeg syntes, det var meget fedt. Det er fedt at spille med de andre drenge fra de andre klubber og lære dem at kende. Så jeg håber på, at jeg kan spille på landsholdet, når jeg får mit danske pas.«

Er det irriterende, at du ikke kan spille på landsholdet nu?

»I starten var det lidt irriterende. Men jeg har vænnet mig til det nu, så jeg tænker ikke så meget over det. Når de andre er til landsholdssamlinger, træner jeg med dem, der er tilbage i FCK - og det kan også være på Superliga-holdet,« siger Mohamed Daramy.

Superliga-holdet i FCK har han trænet en del med, og når telefonen ringer fra U19-træner Hjalte Nørregaard, er det ofte med beskeden om, at Mohamed Daramy skal træne med de voksne.

Det er efterhånden en gang om ugen, at det sker, fortæller han selv.

Og det var derfor, han skiftede til FC København fra Hvidovre i sin tid. Han havde nemlig valget mellem FCK og Brøndby, inden han skiftede til hovedstadsklubben som U14-spiller.

»Jeg følte, at det var bedre for mig. Og jeg kunne også bedre lide FCK, end jeg kunne lide Brøndby. Det er en rigtig god klub for mig. Jeg er rigtig glad for, at jeg skiftede til dem. De behandler mig, som de skal. Og de gør bare, hvad de skal gøre.«

Hvordan er det som 16-årig at træne med de voksne?

»De har taget godt imod mig. Jeg var lidt nervøs i starten, for jeg har aldrig prøvet sådan noget før. Men jeg har vænnet mig til det efterhånden. Jeg trænede første gang med sidste år.«

Hvad siger Ståle Solbakken til dig?

»Jeg kan ikke altid forstå, hvad han siger. Jeg skal lige have det et par gange først. Men han roser mig. Og han fortæller mig, hvad jeg skal gøre bedre. Han siger til mig, at jeg skal blive ved med at gøre min ting. Jeg skal blive ved med at udfordre en mod en og sætte mine medspillere op,« siger Mohamed Daramy.