Det er ikke nogen billig teenager, FC København har købt sig.

Når AaB-angriberen Mikkel Kaufmann til sommer lander i København, er det ifølge B.T.s oplysninger med et prismærke på omkring 20 millioner i nakken.

Det er i omegnen af det beløb, der overføres med det samme fra hovedstaden til Nordjylland.

Dermed skubber han sig op mellem Victor Nelsson og Jens Stage, der indtil nu har indtaget FC Københavns topliste over dyreste indkøb foretaget i Superligaen.

FC København og i særdeleshed manager Ståle Solbakken har nemlig i løbet af det seneste halve år set sig så varm på den 19-årige AaB-angriber, at nordmanden valgte at slå til allerede denne vinter og hente Kaufmann, der først lander til sommer.

Den fysisk stærke angriber har i denne sæson scoret syv mål i 17 kampe, og det skulle allerede have været i løbet efteråret, at Ståle Solbakken havde forelsket sig i nordjyden.

Så meget, at han ifølge B.T.s oplysninger også lod AaB vide, at han gerne ville orienteres om Kaufmanns fremtid.

Den fremtid ligger nu i FC København i de kommende fem år fra sommeren 2020, for FC København ønskede at hente Mikkel Kaufmann, inden han eventuelt blev for dyr, hvis han brændte banen af i det kommende forår. Og derfor ville københavnerne heller ikke vente på, når Pieros Sotiriou er blevet solgt, hvilket forventes at ske senest til sommer.

Det er dog Pieros Sotirious plads, som Mikkel Kaufmann forventes at overtage, og rammer FC København fem succesrige år med den 19-årige angriber, vil der også falde flere millioner af til AaB.

Der tales om en mulig endelig pris på omkring 25 millioner kroner, hvis københavnerne får masser af succes i Europa.

Det vil i så fald udløse flere bonusser, der kan skubbe prisen op i det lag.

Inden da skal Kaufmann dog først spille foråret færdigt i Aalborg, mens FC København råder over Dame N’Doye, Michael Santos, Pieros Sotiriou og en sent forårsklar Jonas Wind.