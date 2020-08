Når Pione Sisto meget snart bliver præsenteret som ny spiller i FC København, slutter en ganske hed flirt samtidig med hans tidligere klub FC Midtjylland.

De danske mestre har ifølge B.T.s oplysninger tabt slaget på økonomi.

I dag er det præcis to måneder siden, at Pione Sisto var på plads til seneste Superliga-kamp, da FC Midtjylland fik overrakt pokalen for mesterskabet, og efterfølgende var Tjørring-drengen med til den helt store guldfest i MCH Arenas lokaler.

Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Foto: GABRIEL BOUYS

Her talte Sisto ifølge B.T.s oplysninger positivt om en tilbagevenden til Herning, hvorefter den reelle dialog om en retur for alvor gik i gang.

Hurtigt gik det dog op for FC Midtjylland, at Pione Sistos krav til en ny kontrakt var umulige at imødekomme.

B.T.s kilder fortæller, at Pione Sisto med hans bror og agent, Angelo, i spidsen for forhandlingerne krævede en kæmpe lønpakke, for at et skifte kunne blive en realitet.

Med sign-on fee lød beløbet på over en million kroner om måneden i fire år, hvilket er helt uset i dansk fodbold og mere end, hvad han tjener i Celta Vigo, hvor lønnen ifølge B.T.s oplysninger er på omkring 10 millioner kroner om året.

Læg dertil, at Celta Vigo også skal have tre millioner euro i transfer - 22,5 millioner kroner - så FC Midtjylland ville skulle finde en pakkeløsning på over 70 millioner kroner for den fire-årige aftale.

FC Midtjylland strakte sig langt for at skabe en økonomi, der kunne få den fortabte søn tilbage, men kunne i sidste ikke finde fælles økonomisk fodslag med Sisto-lejren.

Det kunne FC København til gengæld. Derfor er Pione Sistos næste klub i hovedstaden og ikke dér, hvor vennerne, den nu hedengangne klubkærlighed og en mulig Champions League-kvalifikation lå og ventede.