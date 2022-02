Sten Michael Grytebust er fortid i FC København.

Tirsdag aften meddeler hovedstadsklubben, at aftalen mellem parterne er blevet ophævet.

Målvogteren skifter hjem til Norge, hvor han skal spille for Aalesunds FK.

»Sten Michael er en dygtig målmand, men konkurrencen på den position er meget stor i F.C. København og det har givet mening for begge parter at gå hvert til sit nu. Vi ønsker Sten Michael alt det bedste i Aalesund og takker for hans indsats for F.C. København,« siger sportsdirektør Peter Christiansen.

Grytebust skiftede fra OB til FCK i sommeren 2019, og han nåede i sin tid som FCK-spiller 24 kampe i København, hvor spilletiden til sidst blev yderst begrænset.

»Jeg har været sindssygt glad og stolt over at være en del af denne fantastiske klub,« siger målvogteren og fortsætter:

»Min familie og jeg har haft det rigtig godt i København, mine børn har været glade for at bo i Danmark, så det er ikke nemt at skulle flytte herfra. Men samtidig har det sportslige ikke levet op til mine forventninger, da jeg har spillet mindre end jeg havde håbet på.«

FCK har i forvejen Kamil Grabara, der kom til klubben i juli 2021, og Karl-Johan Johnsson, der har været i klubben siden sommeren 2019, på målmandsposten. I juli 2021 hentede klubben desuden Johan Guadagno fra Manchester Uniteds ungdomshold.