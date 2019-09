»I min FCK-tid har jeg ikke oplevet så meget opmærksomhed om en spiller til en træning. Der var tider med Jesper Grønkjær for eksempel, som var i sin prime, da han skrev under her. Det var stort, men dengang var der ikke sociale medier.«

Ståle Solbakken har et drilsk smil på læben, da han afslutter sin sætning.

Ja, Nicklas Bendtners tilgang til FCK har bragt mange glade miner både i klubben og generelt i danske fodboldkredse.

»Vi kan måle, at det er den største nyhed, på vores medier. Interessemæssigt svarer det til at vinde et mesterskab hjemme mod Brøndby. Det er voldsomt,« siger pressechef Jes Mortensen.

Bendtner-skiftet betød også tørlagte lagre af FCK-trøjer med Bendtner-navnet bagpå. Skiftet har forventeligt skabt noget virak, men det har ikke været noget problem på trods af det massive mediepres, mener cheftræner Ståle Solbakken.

Nicklas Bendtner er ikke en spiller som alle andre. Han er en profil, der konstant er i mediernes søgelys.

Og FCK har da også markeret hans ankomst med blandt andet et pressemøde på trods af ønsket om, at man ikke giver nogen spillere særbehandling.

Men da en spiller af Bendtners kaliber tilslutter sig klubben, var et pressemøde 'uundgåeligt', siger Ståle Solbakken.

Siden da har det dog været sparsomt med kommentarer fra Nicklas Bendtner.

Medierne har ikke mulighed for at snakke med den lange dansker i forbindelse med FCK's træninger, i hvad der ligner et forsøg på at 'skåne' den 31-årige angriber.

»Nicklas kommer til at snakke igen, og vi synes også, han har gjort det allerede. Blandt andet ved det pressemøde, vi afholdt, hvor man kunne stille alle de spørgsmål, man ville. Men det sportslige er det vigtigste. Han skal bruge så meget energi som muligt på træningsbanen og sammen med fysser, så han bliver klar så hurtigt som muligt,« forklarer Jes Mortensen.

»Vi respekterer fuldt ud, at han er en spændende historie. Det synes vi også, at han er. Men det handler om at finde et punkt, hvor det hele passer sammen. I denne uge laver han interview med to superligarettighedshavere, og vi har en halv milliard forespørgsler fra Danmark, Norge, Sverige, England og Frankrig.«