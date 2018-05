Lettelsens suk.

Det var, hvad der gik igennem Parken, efter FC København undgik den katastrofale sæson. De nu detroniserede mestre nåede det sidste tog med kurs mod Europa og holdt lige præcis skindet på næsen efter et år, der har været det værste i Ståle Solbakkens tid i klubben.

AGF blev slået 4-1 i ’finalen’ om den fjerde og sidste billet til europæisk fodbold i næste sæson, og dermed redder københavnerne lidt af æren, en stor del af økonomien (hvis det ender med et europæisk gruppespil, red.) og en gigantisk portion af selvforståelsen.

»Der var måske det største pres på, der har været på FCK siden Rosenborg-kampene (i 2010, red.), da vi var ved at være konkurs. Ja, vi var vel egentlig konkurs, men der var ikke mange, der vidste det. Det er vi ikke nu. Men det er klart, der var kæmpe pres på i forhold til at spille i Europa. Selv om der er lang vej ind i Europa ved vi, at der er en mulighed,« siger FCK-manager Ståle Solbakken.

Nordmandens hold stod imidlertid for det store pres. Frygten for det pinlige og uacceptable scenarie det ville være, hvis københavnerne tabte til AGF og mistede den europæiske billet påvirkede ikke FCK-spillerne, der tværtimod spillede en af sæsonens bedste kampe.

»Jeg er mægtig stolt af, at vi formåede at spille så frigjort og få så meget udtryk frem i sådan en kamp, som vi ved alt afhænger af. Når jeg har hentet spillere til FCK har jeg sagt, at jeg kommer til at gøre dem til bedre spillere, at de kommer til at vinde pokaler og at de kommer til at spille europæisk gruppespil. Nu kom der ingen pokaler, men de får trods alt muligheden for at spille i Europa,« fastslår en glad og lettet FCK-manager.

Vinterens storindkøb, Viktor Fischer, var igen den helt store oplevelse i Parken, og kantspilleren, der i de kommende uger formentlig udtages til Åge Hareides VM-trup, ligner i det hele taget en frelser i hovedstaden. Både hvis man ser tilbage på et vakkelvornt forår – og hvis man ser frem til den kommende sæson.

»Det, jeg har været mest glad for med Viktor er – bortset fra at han er en virkelig god fodboldspiller – den måde, han er på i omklædningsrummet. Han er lærevillig. Jeg havde hørt mange rygter om, at han var svær at ’dressere’. Men han er så lærevillig, og han har givet så meget til gruppen både på og udenfor banen. Han er fra Aarhus, men det virker som om, han er født midt på Kongens Nytorv,« siger Ståle Solbakken.

Hans trænerkollega – AGFs David Nielsen – var trods det store nederlag tilfreds. AGF har spillet et flot forår, og kæmpede sig fra baghjul op forrest i feltet til den afgørende kamp om en europæisk plads. Her var der dog desværre ikke flere kilometer tilbage i den aarhusianske tank.

»Der var bare ikke mere kaffe på kanden. Længere er den ikke. Spillerne kommer med alt, og de ligger dernede nu og har fuldstændig udsolgt. Jeg har sagt til dem, at det eneste jeg ville forlange var, at de gav alt. For jeg ville have alt. Og jeg fået alt af dem dette forår, så jeg kan ikke forlange mere. Vi møder et hold, der har mere kvalitet, end vi har,« fastslår David Nielsen.

Kun ét dansk, hvidklædt hold skal spille europæisk efter sommerferien. Det blev FC København.