Det slider ikke på stemmen, hvis man holder med FC København og nyder at råbe med i en måljubel.

To mål i de seneste fem kampe er, hvad københavnerne har noteret sig for efter 0-0-topkampen mod FC Midtjylland. Men der var nu rigeligt med chancer til at score et mål for begge hold i kampen.

»Deres tre største chancer er på dødbolde, hvor vi ikke står imod. Så i første halvleg synes jeg, at vi har de to største chancer - bortset fra deres på overliggeren. Men vi har Jens Stage og Viktor Fischer. Nogle af vores målscorere er lidt forheksede - og så havde Mo (Daramy, red.) en kæmpe chance. Det kunne være gået begge veje,« siger Ståle Solbakken.

Det er Pieros Sotiriou og Viktor Fischer, som lige nu har svært ved at finde netmaskerne, hvis man taler målscorertyper på FCK-holdet. Og de mangler altså lige den sidste centimeter - som kan være så vigtig.

Ståle Solbakken, manager FC København og Brian Priske, ass. træner FC Midtjylland, under 3F Superliga-kampen mellem FC København og FC Midtjylland i Telia Parken i København søndag den 22. september 2019. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Ståle Solbakken, manager FC København og Brian Priske, ass. træner FC Midtjylland, under 3F Superliga-kampen mellem FC København og FC Midtjylland i Telia Parken i København søndag den 22. september 2019. Foto: Anders Kjærbye

»Det er i de afgørende situationer, hvor de skal afgøre kampene, at de ikke helt er der. Sådan er det nu,« siger Ståle Solbakken, som fandt næsten 20 minutter til Nicklas Bendtner.

Hjemmebanedebuten har muligvis sat sig på den store angribers nethinder og stensikkert på på trommehinderne. For Bendtner kom ind til et brøl, og det bekymrer ikke Ståle Solbakken, at fandarlingen trods flere gode aktioner også ser en anelse rusten ud.

»Alle spillere, som ikke har spillet fodbold i et stykke tid, ser lidt rustne ud. Jeg så Messi mod Granada. Han var smårusten - så må Bendtner også få lov at være smårusten,« siger Ståle Solbakken og sætter flere ord på Bendtners præstation.

»Han tog bolden fint ned, og så havde han en dribling en mod en, som jeg har set bedre. Og så var det hans bedste aktion, da han hang øverst og lagde bolden ned.«

Foto: Anders Kjærbye Vis mere Foto: Anders Kjærbye

Mens Nicklas Bendtner virker til at have FCK-fansene med sig hele vejen, er sagen lidt en anden med Pieros Sotiriou.

Hvis cyprioten har magneter i støvlerne, skal han have vendt dem om. De fleste bolde springer fra ham, men der er masser af energi og løbevilje.

Og det sætter den norske FCK-manager pris på.

»Jeg tvivler på, at den ting med Pieros havde været der, hvis han havde været dansk og havde haft 50 landskampe. Det tvivler jeg stærkt på. Så man må kigge på, hvor meget han gør for holdet. Hvis du ser hans anden halvleg mod Lugano, var han en af de bedste spillere,« siger Solbakken.