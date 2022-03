Lukas Lerager var ikke i tvivl, da han fredag aften scorede et vanvittigt flot mål og løb ned til kameraet.

Målet skulle dedikeres til vennen Marcel Rømer, som mandag på tragisk vis pludselig mistede sin kone Cecilie.

»Det er forfærdeligt. Uvirkeligt. Det er et kæmpe chok, som har ramt mange rundt omkring. Også dem, som kender Marcel og hans familie. Jeg tror ikke, det sådan er gået rigtigt op for os endnu,« siger Lukas Lerager og tilføjer:

»Det er det eneste, jeg har haft i hovedet. Det ændrer jo intet i forhold til, hvad der er sket, men jeg ville vise støtte og kærlighed til ham og hans familie og hans to børn. Jeg siger jo til ham, at den var til ham, og at jeg tænker på ham og vil hjælpe ham i de mindste ting, der kommer til at ske fremadrettet. Jeg holder utroligt meget af ham,« lyder det fra målscoreren til 3-0, som også blev resultatet, da Randers blev slået af FC København i Parken.

Lerager havde af naturlige årsager meget svært ved at holde stemmen i ro, mens han beskrev de seneste dage og forholdet til Marcel Rømer.

»Vi spillede to og et halvt år sammen i Viborg. Vi var jo fra København og var en lille gruppe, som så hinanden både med konerne og også bare os selv. Så jo, vi er rimeligt tætte og holdt også kontakt, da jeg var i udlandet. Vi har også set hinanden, fordi han bor i Køge, og jeg bor i Solrød, så jeg vil sige, at vi er okay tætte,« forklarer midtbanespilleren, der altså også lod en masse følelser komme til udtryk efter sin scoring fra en meget lang distance.

I de seneste to kampe har han måttet tage til takke med en bænkplads.

»Når du starter ude, er du aldrig tilfreds. Men de ting, jeg ikke kan gøre noget ved, dem prøver jeg på ikke at bruge så meget krudt på. Så bliver jeg måske lidt mere indadvendt og fokuserer på, at når jeg kommer på banen og får chancen, så skal jeg bare give et godt indtryk. Så er det selvfølgelig rart at lave et mål. Det betyder, at man hjælper holdet,« forklarer han og siger om sin afslutning:

»Det var dejligt, at jeg ramte den så godt.«