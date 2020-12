Det har ikke været lige sjovt for alle i FC København i 2020.

Resultaterne har været svingende, præstationerne det samme og der har været krisestemning undervejs med fyringen af Ståle Solbakken. Men for målmand Kalle Johnsson har det ikke været så skidt endda.

Og nu lukker han så året af med den største pris, man som målmand kan modtage i Danmark – nemlig Det Gyldne Bur. Det er Tipsbladets pris til den bedste målmand i Superligaen kåret af målmændene selv.

»Fantastisk sjovt at få den pris. Jeg er mega glad. Der er mange, som har præsteret godt. Den sidste sæson var jo stærk, men jeg havde faktisk ikke tænkt, jeg skulle vinde. Jeg er virkelig glad,« siger Kalle Johnsson til Tipsbladet.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Svenske Kalle Johnsson løber med æren i år, men det var tæt løb, og han havde selv stor indflydelse på sin sejr.

Superliga-målmændene havde nemlig givet både Kalle Johnsson og Jesper Hansen fra FC Midtjylland 42 stemmer hver.

Derfor skulle der først kigges på flest uddelte førstepladser fra målmændene, og da det var lige, var det Kalle Johnsson, der med en andenplads mere end Jesper Hansen vandt prisen.

Derfor viste det sig altså afgørende, at Kalle Johnssons egne stemmer gik til Sønderjyskes Lawrence Thomas med tre point, til OB's Oliver Christensen med to point og det sidste point til AaB's Jacob Rinne. Og altså ikke til Jesper Hansen, som han endte med at vinde titlen foran på et mulehår.