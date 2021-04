Det er ikke lige nemt at være sat af – og vurderet som ikke god nok.

Det kan du bare spørge Sten Michael Grytebust om. I adskillige måneder har han siddet og kigget på, mens FC København-holdkammeraterne har kæmpet for at finde god form. Indtil anden påskedag i Parken, hvor Sten Michael Grytebust reddede alle tre point i de sidste sekunder af sit comeback i FCK-startopstillingen mod Randers.

Hvor hård en periode har det været?

»Jeg er landsholdsspiller, og der har gået lang tid, men al kredit til målmandstræneren, som har formået at holde mig oppe. Og også min familie og tre børn – specielt i en svær tid, hvor jeg ikke har været i Norge siden januar 2020. Det er en svær tid væk hjemmefra. Jeg har fået meget støtte, og man gør sig sine tanker indimellem. Det er så dejligt, når man får chancen igen,« siger Grytebust.

Hvad er det for nogle tanker?

»Det er de frustrationstanker. Ikke mere end det. Man er fravalgt og ikke med på holdet. Selvom man bidrager lige så meget til træning, får man ikke slikkepinden om søndagen eller torsdagen. Det var de tanker, jeg tænkte på.«

Har du ikke haft lyst til at give op?

»Jo, men det er jo nemt at gøre det. Men jeg har et stort drive. Og samtidig har jeg fået meget støtte fra dem, som jeg skal have støtte fra. Så er det nemt ikke at give op.«

FC København vandt 2-1 på en redning i de døende sekunder, hvor Randers-angriber Marvin Egho var spillet fri i feltet. Afslutningen var ikke imponerende, men Grytebust stod alligevel i vejen og fik den gode følelse med ud af kampen.

»Den er stor den sidste. Det er vel otte sekunder før han fløjter af. Man skal bare være klar, og det synes jeg, at jeg var. Det var en fin og dejlig redning,« siger nordmanden.

Han kan nu glæde sig over, at han er FC Københavns førstemålmand lige nu.

»Ja, han stod i dag, så det er han,« siger FCK-træner Jess Thorup og forklarer sin beslutning om at skifte Kalle Johnsson ud af målet.

»Vi har manglet nogle af de her kampafgørende redninger, og det er måske noget af det, Sten kan. Det så vi i dag, så derfor var det en beslutning, jeg tog sammen med Kim Christensen (målmandstræner, red.).«

Den beslutning nød Sten Michael Grytebust godt af. For det har i sandhed været en hård periode for nordmanden, der har haft sin nærmeste familie tæt på sig i Danmark, men ikke har set resten af familien i mere end et år.

»Der er så mange indrejserestriktioner og sådan. Det var i januar 2020, jeg sidst var hjemme i Norge, og så har jeg ikke haft besøg siden. Jeg har lige fået et barn mere for fem måneder siden, som ikke har set sine bedsteforældre. Sådan er livet,« siger Grytebust.

Og kigger ind i noget, der nok bliver et lidt sjovere fodboldliv i den kommende tid.