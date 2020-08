FC København lykkedes ikke med at hente Pione Sisto, men jagten på nye profiler stopper ikke der.

Der skal stadig fintunes på Ståle Solbakkens mandskab, som har sagt farvel til midterforsvareren Sotirios Papagiannopoulos. Og en af spillerne i FC København-managerens kikkert hedder ifølge B.T.s oplysninger Davit Khocholava, er 27 år, fra Georgien og spiller i Shakhtar Donetsk.

De oplysninger bekræfter Ståle Solbakken, men spilleren er dog lige nu ikke nem at lokke til København.

»Det er en spiller, som nok lige i øjeblikket er et stykke uden for vores rækkevidde. Det er en spiller, som vi har fulgt. For et år siden var Johan Lange og jeg i Ukraine for at se på ham. Men efter det har han spillet rimeligt fast. Og han spillede i semifinalen mod Inter. Det var et dårligt tegn,« siger Ståle Solbakken.

Foto: GENYA SAVILOV Vis mere Foto: GENYA SAVILOV

Davit Khocholava har spillet 21 landskampe for Georgien, men i den netop overståede sæson fik han ikke mange kampe fra start for Shakhtar Donetsk. Han fik dog 90 minutter i sæsonens sidste kamp - et 5-0-nederlag til Inter i Europa League, og det er den kamp, der skærer i Solbakkens håb om et skifte.

Midterforsvaret er dog en position, som nordmanden leder efter forstærkninger til.

»Hvis vi kommer i Europa, og det håber vi jo, så må vi se, om vi mangler en defensiv spiller mere. Eventuelt en midtstopper. Det har vi hele tiden i hovedet i forhold til den skadessituation, vi har haft. Men det skal også være den rigtige.«

Papagiannopoulos er væk. Skal du ikke uanset Europa bruge en midterforsvarer mere?

»Jo, hvis vi finder den rigtige, kan det godt hænde, at vi skal det. Men vi har også Boilesen, der kan spille der.«

Skal du stadig bruge en kantspiller?

»Det er ikke tvingende nødvendigt. Vi har Fischer, Falk, Biel, Daramy, og Stage kan spille på sin måde,« siger Ståle Solbakken.