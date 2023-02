Lyt til artiklen

»Der var en fælles forståelse for, at han skulle bare spille – vi havde rigeligt med problemer i forvejen.«

Ordene kommer fra Lars Jacobsen. Den tidligere FCK-back taler her om sin tidligere holdkammerat Dame N'Doye, der under tiden i den københavnske storklub havde ualmindelig svært ved ikke at tage på byture, til solen stod op, og havde lidt svært ved at nå ud til spillerbussen, når FCK skulle spille kamp.

Dame N'Doye formåede at score 90 mål i FCK-trøjen, og senegaleseren præsterede altid på banen til trods for, at vejen hen til weekendens kampe nogle gange var bøvlet.

»Når vi skulle til kamp, så var han der aldrig til tiden, når vi skulle af sted fra Jens Jessens vej, så bussen kørte forbi hans lejlighed og samlede ham op,« fortæller Lars Jacobsen i Discovery+-programmet 'Klubben' og fortsætter:

»Han scorede altid og leverede varen, når han spillede, selvom han ikke trænede i løbet af ugen, for han var jo tapet sammen og kunne ingenting. Vi havde satanedeme brug for ham, han var pissehamrende god – så ser man lidt igennem fingre med det der.«

Claudemir var også en stor FCK-spiller i samme periode som Dame N'Doye. Den brasilianske midtbanespiller har tidligere fortalt, hvordan han, Dame N'Doye og Christian Bolaños fik svunget hofterne på dansegulvet i det københavnske natteliv.

»Han sponsorerede vores afslutningsfest – han betalte rigtig mange skillinger til bødekassen, fordi han kom for sent,« lød det videre fra Lars Jacobsen.

Trods problemer med at komme ud ad døren til tiden og vilde byture formåede N'Doye i sin første tid i FCK fra 2009 til 2012 at score massevis af mål, hvorefter turen gik til klubber i Rusland, England og Tyrkiet.

Efterfølgende gjorde han et opsigtsvækkende comeback i København i 2018 – denne gang dog med mindre succes, da han ikke fik forlænget sin kontrakt i 2020.