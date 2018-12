En af Superliga-historiens farligste målscorere Marcus Allbäck er klar med et nyt angreb på dansk jord.

Svenskeren udødeliggjorde i 2006 sig selv hos F.C. København med det matchvindende mål i Champions League-sejren over Manchester United, og ti år efter sin afsked med hovedstadsklubben er han nu klar til atter at spille en væsentlig rolle hos såvel Løverne som andre danske klubber – denne gang som agent.

Efter karrierestoppet i 2009 blev Marcus Allbäck landstrænerassistent for den daværende svenske landstræner, Erik Hamrén, men da den tidligere AaB-mestertræner stoppede, var det også slut for Marcus Allbäck.

I stedet startede han et samarbejde med en anden tidligere svensk landsholdsprofil, Martin Dahlin, og sammen har de to agenter lagt den plan, at de vil erobre det danske marked.

Danmark er et stort satsområde for os Marcus Allbäck

Det fortæller Marcus Allbäck i dette interview med B.T.

»Man vil fremover komme til at se meget mere til mig i Danmark. Superligaen er en meget interessant liga, så jeg vil til at være mere nærværende og aktiv her, men jeg bliver ikke den eneste. Jeg bor i Stockholm, og selv om der kun er en times flyvetur til København, har vi også en scout i Malmø, og han skal jo blot over broen, så er han her til at være behjælpelig med de unge mennesker her. Så Danmark er et stort satsområde for os,« understreger Marcus Allbäck, der fortæller, at han er blevet påvirket af ydre omstændigheder de to gange, han siden karrieren som fodboldspiller har skiftet spor.

»Det startede med, at Erik Hamrén ringede til mig og tilbød at blive player’s manager, dagen efter han blev landstræner, og der spillede jeg i Örgryte, som jeg vendte hjem til efter FCK, og det var med i mine overvejelser, om jeg virkelig skulle stoppe pludseligt på grund af det jobtilbud. For jeg syntes stadig, det var sjovt at komme til træning, og jeg var ikke skadet, men efter noget betænkningstid med familien fandt jeg ud af, det var for godt at sige nej til, og så stoppede jeg med at spille fodbold.«

»I dag er jeg stadig glad for beslutningen, og det var en god måde at slutte karrieren på,« siger han om det første karriereskift, som Erik

Hamrén altså havde en stor indflydelse på. Ligesom han havde på Marcus Allbäcks næste skridt i det arbejdende liv.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Foto: JONATHAN NACKSTRAND

For da Erik Hamrén efter EM 2016 meddelte, at han ville holde en pause fra trænergerningen, måtte Marcus Allbäck igen kigge mod nye veje.

»Jeg havde absolut lyst til at fortsætte på landsholdet, men den nye landstræner Janne Andersson ville have en rendyrket assistent med stor trænererfaring, og det havde jeg ikke. Erik Hamrén ville have én, som vidste, hvad spillerne tænkte, ved sin side og ellers selv være ’in charge’ for resten, og det var den store forskel på Erik og Janne og grunden til, at jeg stoppede,« siger han og fortæller ærligt, at trænergerningen havde nogle sider i sig, han ikke syntes om på det tidspunkt.«

»Det var ikke sådan, at jeg væltede mig i tilbud, men det handler også om, at man skal have en helt vild interesse for at ville alle dele af trænergerningen, og jeg følte ikke helt, at jeg havde den vilje til det. Det er vigtigt, at man går all in i sit arbejde og ikke kun er på 70 procent. Og jeg havde i lang tid tænkt på, at jeg ville være agent.«

»På landsholdet fik jeg også ofte spørgsmål fra spillerne, som ville have hjælp til at træffe beslutninger, og jeg kunne godt lide, når de havde den tro på, at jeg kunne vejlede dem til at træffe de gode valg. Så på en måde følte jeg allerede, at jeg arbejdede som agent.«

Foto: Mogens Flindt Vis mere Foto: Mogens Flindt

På banen var Marcus Allbäck kendt for at være pågående, så man skulle mene, at samme tilgang ville gøre sig gældende på et spillermarked, hvor de bedste unge spillere allerede i en meget ung alder bliver kontaktet af agenter. Men så aggressiv vil han ikke være, pointerer han.

»Vores filosofi er, at vi ikke ’jagter’ spillere på 15 år, fordi vi synes, at det er for tidligt. Det beror meget på den udvikling, man er i som spiller og menneske. Men vi har selvfølgelig styr på dem som 15-årige, og nogle gange tager vi også kontakt til dem, og måske er der noget, vi kan hjælpe med som rådgivere, men optimalt begynder vi først at hjælpe dem, når de er 16 eller reelt 17 år, hvor de begynder at få brug for rådgivningen.«

Hvordan vil I så sikre, at I ikke går glip af de bedste spillere?

»Det kan da godt blive et stort problem, for du kan have haft en agent i to år, og det har kørt rigtig godt, men altså, det er jo ikke så svært at have styr på en 15-årig, der bare vil frem i livet og spille fodbold, og der behøver man ikke gøre så meget. Men vi har begge meget stor erfaring fra banen og spillet i nogle af de største ligaer i Europa som i Italien, England og Tyskland, og vi har et stort netværk, vi kan trække på. Mange af vores tidligere holdkammerater og tidligere modstandere er nu trænere eller sportsdirektører rundt om i Europa, så der har vi en god, direkte kontakt. Og gennem Martin Dahlins lange virke i Sverige er vi blevet kendte for at ville hjælpe spillerne på bedst mulig vis, og vi håber, at vi kan få vores gode ry derfra med til Danmark, så spillerne selv gerne vil arbejde med os, når de når den alder, hvor de har brug for rådgivning.«

Marcus Allbäck Alder: 45 år

Nationalitet: Sverige

Position: Angriber

Tidligere klubber: Örgryte, Lyngby Boldklub, Bari, Heerenveen, Aston Villa, Hansa Rostock og F.C. København

Landskampe: 74 landskampe, 30 mål. Har været med til to VM-slutrunder og tre EM-slutrunder med Sverige.

»Sådan har det været i Sverige. Det er helt fantastisk, men vi er jo også klar over, at ikke alle spillere gør det, og det er selvfølgelig en udfordring for os, og vi må se, hvordan markedet behandler os i Danmark, og om vi må revurdere vores tilgang,« forklarer Marcus Allbäck, som i 2015 kom i den eksklusive klub af en lille skare på 14 spillere i F.C. Københavns ’Legends Club’.

En klub, han vandt to mesterskaber med og scorede 45 mål for i 120 kampe.

»FCK har en meget stor plads i mit hjerte og er vel den klub, jeg oftest besøger. Min familie og jeg blev helt forelskede i byen og kommer tit tilbage. Frem for alt jeg, da jeg har en interesse i mit arbejde. Og så har vi flere venner, som vi har lært at kende gennem børnenes børnehavetid, så der er et par familier, som vi er meget tætte på og mødes med.«

»Og så fandt jeg en forbindelse, som er helt fantastisk, med fansene, og jeg var heldig at have en god tid dér og fik scoret nogle kasser, så det er nogle dejlige minder, jeg har fra min tid i klubben og ikke mindst i Parken. Det er mere end bare en gammel klub,« siger han og fortsætter:

Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Foto: Jeppe Michael Jensen

»Jeg tror, der er flere mennesker i København, som vil tage selfies med mig, end i Stockholm. For et par måneder siden var jeg i Parken for at se en kamp, og uden for stadion kom en mor hen til mig med sin søn og sagde: ’Undskyld, vores søn hedder Marcus og er opkaldt efter dig efter målet mod United i Parken. Er det okay, at vi tager et billede?’ Det slog benene væk under mig og var lidt surrealistisk. Det var sikkert ikke kun derfor, men jeg blev enormt rørt alligevel.«

Bløder det så ikke i et FCK-hjerte, hvis og når du skal forstærke en rivaliserende klub for eksempel Brøndby?

»Indtil videre har jeg ikke forstærket Brøndby, men det er jo et arbejde, og hvis jeg skulle rådgive en spiller til at forstærke dem, har jeg ikke noget problem med det. Sådan er business. Selvfølgelig er der også mine følelser i det her, men det er ikke det samme, som da jeg var spiller, og jeg kan godt deale med det, for jeg er professionel.«

»Flere klubber kender mig og ved, hvad jeg var for en spiller, og jeg er ikke en person, der misbruger tillid, så jeg er ikke bange,« lyder det fra Marcus Allbäck, der i hvert fald nyder en vigtig mands tillid i Danmark; Ståle Solbakken.

Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Foto: Jeppe Michael Jensen

De to har netop haft et møde i Parken i sidste uge.

»Vi er venner, og vi snakkede både business og pleasure. Sådan er det som agent. Man prøver jo at snakke med trænere og sportsdirektører for at få styr på, hvad det er for nogle spillere, de søger.«

Men har du nogen spillere i FCK, som du hjælper?

»Jeg hjælper Jonas Wind. Han har et meget stort potentiale og er moden af sin alder at være. Både i bevægelse og størrelse. Man kan godt være ung og stor, men han har et meget modent bevægelsesmønster, og jeg kigger meget på det som tidligere angriber. Og så er han en fantastisk fin fyr, og det samme er hans far, som er en gammel, god ven.«