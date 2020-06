De fleste Superliga-fans husker tydeligt den blonde, langhårede brasilianer, der huserede i FC Københavns angreb fra 2008 til 2013.

Nu støder de måske ind i ham igen - på hovedstadens gader. For siden Cesar Santin i 2013 forlod FCK og Danmark, har han haft et brændende ønske om at komme tilbage.

For små syv måneder siden gik det ønske i opfyldelse. Her flyttede den 39-årige brasilianer til Danmark med sin kone Mari og parrets femårige søn Lucca, hvor de siden da har boet på Christianshavn.

»Vi kom tilbage, fordi vi virkelig godt kunne lide at være i Danmark, da vi var her første gang. Så da vi fandt ud af, at min kone kunne få europæisk pas, var det et nemt valg for os at tage til Danmark,« siger Cesar Santin.

Cesar Santin i sin storhedstid hos FCK. Foto: Torkil Adsersen

Ifølge den tidligere FCK-angriber var mulighederne i Danmark ganske enkelt bedre end i hjemlandet Brasilien, der kæmper med både dårlig økonomi og problemer med korruption.

»Brasilien er et rigtig godt land, hvis du skal holde ferie. Men det er ikke det bedste valg, hvis du skal finde et sted at bo. Der er Danmark meget bedre, og min søn vil have mange flere muligheder her,« lyder det fra Santin.

Efter familien vendte tilbage til Danmark, har Cesar Santin holdt sig i gang hos danmarksserieklubben Fremad Valby. Her blev han hentet ind for at assistere klubbens brasilianske cheftræner, Aroldo Strack.

»Jeg hjælper med at træne angriberne derude. Jeg spiller også en smule, men det er ret begrænset på grund af min alder,« fortæller Cesar Santin.

Cesar Santin i aktion mod Valencias Raul Albiol tilbage i november 2008. En kamp, hvor Santin scorede til 1-1, der også blev kampens resultat. Foto: HEINO KALIS

Den tidligere FCK-topscorer har ikke kontrakt med klubben og er derfor officielt gået på pension, men træningen i Fremad Valby et er vigtigt vedligehold.

Cesar Santin har nemlig fortsat planer inden for sporten.

»Jeg har faktisk planer om at åbne et angriber-akademi, hvor der vil være fokus på at uddanne angribere. Jeg havde egentlig planer om at åbne det inden coronaen kom, men nu overvejer jeg at gøre det senere på året i stedet. Men nu ser vi, hvad der sker,« fortæller Santin.

Mens forberedelserne går på angriber-akadamiet, er det i øjeblikket konen, Mari Miorim, der arbejder som tjener på Bernstorff Slot, som har overtaget forsørgerrollen.

»Det er min kone, som arbejder, så hun har taget ansvaret for os i øjeblikket,« lyder det grinende fra Cesar Santin, inden han tilføjer:

»Og så har jeg selvfølgelig gemt nogle penge gennem min karriere.«

Familien boede også i Danmark fra 2008 til 2013, da Santin var en stor profil i FCKs angreb, hvor han opnåede titlen som den mest scorende angriber nogensinde i klubben på daværende tidspunkt.

Men Cesar Santin formåede ikke at lære det danske sprog i den periode. Familien har dog allerede lært det, og nu gælder det Santin selv.

Cesar Santin i direkte duel med Gerard Piqué fra FC Barcelona under de klubbers opgør i 2010 på Camp Nou. Foto: Claus Bech

»Jeg kan læse dansk nogenlunde og forstå det, men jeg har problemer med udtalen. Men jeg har planer om at lære det, selv om det nok bliver svært,« fortæller Cesar Santin.

Og der bliver sandsynligvis også god tid til at lære det, for familien har ikke umiddelbart planer om at forlade Danmark foreløbigt.

»København er en af verdens bedste byer at bo i, hvis du spørger mig. Vi kender ikke fremtiden, men vi vil rigtig gerne være her i flere år frem,« siger Cesar Santin.

Cesar Santin spillede 220 kampe for FCK fra 2008 til 2013, hvor det blev til 84 mål, fire danske mesterskaber og to pokaltitler.