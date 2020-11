Niels-Christian Holmstrøm har en fortid som sportsdirektør, træner, næstformand og ikke mindst mangeårigt bestyrelsesmedlem i FC København.

Holmstrøm, der udtrådte af bestyrelsen i 2019, har som så mange andre fulgt godt med i kølvandet på Ståle Solbakkens store interview med TV3 Sport, der siden søndag har skabt store overskrifter.

Og der er specielt én udlægning fra den norske tidligere manager i FCK, som Holstrøm ikke er begejstret for, fortæller han til Eurosport.

Det, der irriterede Holmstrøm, var Solbakkens påstande om, at bestyrelsen manglede fodboldforstand og »hjerne og hjerte«.

»Det er jeg uenig i. Forestil jer, hvis diverse bestyrelsesmedlemmer rendte rundt på trænignsbanen og blandede sig i alt, hvad der foregik der. Eller at de kommenterede på kampene og præstationerne efter hver kamp,« siger han og fortsætter:

»Jeg har haft det sådan – også da jeg selv var sportslig leder på vegne af bestyrelsen og var sparringspartner for Ståle Solbakken – at jeg aldrig nogensinde udtalte mig om holdets enkeltpræstationer eller spillernes præstationer. Det var Ståle, der skulle stå frem i pressen og gøre det. For det var hans gebet. Det var hans arbejde,« forklarer Holmstrøm.

Holmstrøm er ikke helt enig med Ståle Solbakken. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Holmstrøm er ikke helt enig med Ståle Solbakken. Foto: Sonny Munk Carlsen

Han påpeger, at bølgerne gerne må gå højt internt, men at man står sammen udadtil.

»Min tilgang til det her er, du må gerne have fem strittende finger indadtil og have diskussionerne, fordi det er med til at bringe os videre, men udadtil er du som en knyttet næve. Sådan må det være. Den respekt har Ståle Solbakken altid fået. Og derfor er jeg ked af det og også lidt irriteret over, at han giver udtryk for, at bestyrelsen ikke har interesseret sig for, hvad der er foregået, eller har blandet sig. Den del af det vil jeg gerne have lov til at udstede et dementi på,« siger Holmstrøm og understreger:

»Jeg kan kun sige, at bestyrelsen selvfølgelig har interesseret sig for fodboldholdet. Det er en meget væsentlig del af forretningen, men der er mange andre dele, der holder sammen på det. Jeg kan sige, at de indstillinger, som Ståle Solbakken har lavet i hvert fald i min tid i bestyrelsen, er aldrig én eneste gang blevet underkendt i bestyrelsen. Punktum.«

Ståle Solbakken blev fyret 10. oktober i år, efter han i 2013 vendte retur til FC København.

Tidligere havde han stået i spidsen for holdet fra 2006 til 2011 samt spillet en enkelt sæson i klubben.