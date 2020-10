FC Københavns trænerjagt er i den grad gået i gang, og spekulationerne om potentielle kandidater er mange.

FCK har efter fyringen af Ståle Solbakken sat en mindre jury sammen bestående af blandt andre bestyrelsesformand Bo Rygaard, bestyrelsesmedlem og midlertidig sportslig leder William Kvist samt teknisk direktør Frederik Leth til at vælge nordmandens afløser.

De er i gang med at undersøge emner og har ifølge B.T.s oplysninger også haft indledende samtaler med nogle af disse. Om Bo Svensson har været i så konkret dialog med klubben om jobbet, vides ikke, men den tidligere FC København-spiller er i hvert fald et af emnerne.

Og manden, som står i spidsen for Red Bull Salzburgs andethold, FC Liefering i den næstbedste østrigske række, er på ingen måde afvisende over for en mulig fremtid i sin hjerteklub.

»I generelle termer vil jeg sige, at det er et interessant job. Jeg er hvis ikke født så opvokset i København. Jeg har spillet alle mine ungdomsår plus syv år som seniorspiller i klubben. Jeg har tilbragt 20 år i klubben, så det gør det automatisk interessant for mig. Men mere end det er svært at sige, når det er på et hypotetisk stadie, som det er lige nu,« siger Bo Svensson.

Der kan hos Bo Svensson sættes hak ved et af de kriterier, som FC København lige nu søger i den næste cheftræner i klubben.

»Jeg har også fulgt med og hørt, at et af kriterierne skal være noget med FC København-dna, og det har jeg jo af gode grunde på grund af min fortid derinde. Så er mit navn af den grund, tror jeg hovedsageligt, havnet i den pulje. Om de spekulationer forholder sig til det arbejde, jeg gør hernede, er svært for mig at vurdere selv,« siger Bo Svensson.

Banker der stadig et FCK-hjerte i dig?

»Jamen, det gør der jo. Når jeg som lille dreng har tilbragt så meget tid ude på det anlæg og stadig kender et par enkelte folk i klubben, og de stadig spiller på det samme stadion og træner på nogenlunde det samme sted, som jeg også har trænet, er der selvfølgelig en forbindelse dertil. Ligesom der også er til min tidligere klub Mainz, hvor jeg var i lang tid.«

Føler du dig klar til at tage et job så stort som det i FC København allerede nu?

»Jeg kan sige, at min nuværende situation er, at jeg er træner her som et led i Red Bull-koncernen, fordi det er udviklingsholdet til førsteholdet. Det har været et bevidst skridt fra min side at tage hertil. Efter jeg havde taget min uddannelse og været mange år i Mainz, var det også nødvendigt for mig at se noget andet og få nogle andre indtryk,« siger Bo Svensson og fortsætter:

»Så bød der sig en god mulighed for mig her i Salzburg, hvor jeg kunne være en del af en klub, der har en meget afklaret strategi omkring nogle ting. Det har også ført til, at jeg synes, at jeg har udviklet mig som menneske og som træner, hvilket også var idéen med at tage skridtet hertil. Der står jeg lige nu, og jeg har tre år tilbage af min kontrakt med Salzburg, og alt andet er spekulationer.«