En kontrollør er blevet ført væk fra Brøndby Stadion, efter han er blevet ramt af et kanonslag under søndagens derby.

Det fortæller B.T.s fotograf, der er på plads på stadion.

»FCK-fans kastede kanonslag mod deres egen kontrollør. Den ramte lige ved siden af ham og hoppede op i luften og eksploderede,« siger han.

Kontrolløren skulle umiddelbart ikke være kommet alvorligt til skade.

Her bliver kontrolløren ført væk, efter han blev ramt af et kanonslag. Foto: Nils Meilvang

Det var dog nok til, at han blev ført væk fra sit område med hjælp fra de andre kontrolløre, herunder også Brøndbys personale.

Manden bar en orange vest, der indikerer, at han er en af FC Københavns egne kontrolløre, mens de gule er Brøndbys folk.

B.T. har været i kontakt med Københavns Vestegns Politi, der bekræfter hændelsen:

»Vi har fået en melding om en kontrollør, der er blevet ramt af et kanonslag. Han søger selv skadestue efter kampen. Mere kan vi ikke sige lige nu,« oplyser Vestegnens Politi, som er massivt til stede til det store københavner-derby.

Foto: Nils Meilvang