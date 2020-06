Mohamed Daramys manager toner det helt ned.

Men en 18-årig knægt med selvtillid som den flyvende teenager, han er, efter et mål og et drømmeoplæg i FC Københavns 4-1-sejr over Lyngby er altså langt sværere at holde ned. Også når det kommer til spørgsmål om jagten på FC Midtjylland, der mandag kom tre point tættere på FCK.

»Vi skal allerede bare tro på det fra nu af. Vi skal tro på, at vi kan vinde alle kampe. Hvis vi vinder alle kampe, er det ikke så svært. Så håber vi bare, at de fejler, og vi selv tager den,« lyder det fra Mohamed Daramy.

Han trådte ud foran pressen på sin vanlige facon - med et stort smil og korte svar. Men iblandt kunne man ane, hvordan den 18-årige angriber suger tro på sig selv ind for tiden. De to corona-træningskampe har resulteret i to Daramy-mål.

Og mod Lyngby blev det så til endnu et og en hælaflevering til Rasmus Falks 1-0-mål.

»Jeg er selvfølgelig rigtig glad for min egen scoring, men jeg kan bedre lide min assist til Falk. Så det er nok assisten,« siger Mohamed Daramy.

En assist med hælen. Sådan noget, som, han godt selv ved, man kan få flået hovedet af for, hvis det ikke lykkes, og din træner hedder Ståle Solbakken.

»Jeg følte, at det var den eneste mulighed, jeg kunne spille Falk. Det var med hælen. Jeg prøvede lykken, og jeg håbede, at den ville gå. Ellers havde jeg nok været færdig, hvis den ikke gik,« siger Daramy.

Det var Mohamed Daramys første mål i denne sæson af Superligaen. Det var vigtigt for ham, for han og bare 19-årige Mikkel Kaufmann havde stjålet pladserne på FCK-toppen foran Michael Santos.

»Jeg ved ikke, om jeg er en fast spiller. Det er jo hård konkurrence her i klubben, og der bliver roteret meget, for vi er mange gode angribere. Det er bare en hård konkurrence, og så må den, der træner bedst, spille,« siger Mohamed Daramy.

Han glæder sig over, at han endelig får vist mere og mere, at de ting, han kan, også kan lade sig gøre i Superligaen.

»Det er ikke nok kun at gøre det til træning jo. Det skal også vises til kamp. Det kommer mere og mere i spil i de seneste tre kampe, jeg har spillet. Det er bare dejligt.«