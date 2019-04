Jonas Wind har siddet i den ene FC København-trøje efter den anden og jublet over mesterskaber.

Der er vundet en del med ham som fan, men nu løber han rundt på banen som bare 20-årig og ligner en central del af et guldhold in spe. Med to assist og forrygende spil var han vigtigste mand for FC København, som slog FC Nordsjælland 3-0 på kunstgræsset i Farum. Han har spillet sig ind som en af Ståle Solbakkens favoritter i startopstillingen.

»Det er da stort for mig. Det er en drengedrøm. Jeg har altid håbet på at kunne slå igennem her i FCK, og førhen har der ikke været mange unge på min alder, der har kunnet formå at spille sig fast ind på holdet, så det er jeg selvfølgelig bevidst omkring og stolt over, men det bliver ikke en sovepude for mig,« siger Jonas Wind og fortsætter.

»Jeg kører på, og vi har stadig en stærk bænk, hvor der er mange, der presser på for at komme ind i startelleveren, så det er med at gøre det godt, når man starter inde. Det synes jeg, at jeg gjorde i dag.«

Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Foto: Tariq Mikkel Khan

Du har siddet ude på tribunen i en FCK-trøje og set det udefra, men nu løber du selv rundt og har en indflydelse på det hele. Betyder det noget ekstra for dig at være på vej mod guldet?

»Det er rigtig stort, når jeg lige tænker over, hvordan det kan være om en måneds tid, hvor vi forhåbentlig kan stå med guldet. Det ville være kæmpe stort, og jeg får næsten helt kuldegysninger, når jeg snakker om det. Jeg har mange gange set trofæet blive løftet inde i Parken, så det kunne være stort, hvis jeg også kunne formå at gøre det,« lyder det fra unge Wind.

Ståle Solbakken var efter kampen på Right to Dream Park også mere end almindeligt glad for sin unge angriber. Viktor Fischer, Dame N’Doye og Robert Skov scorede målene, men Jonas Wind løb med opmærksomheden.

Og så kunne den norske FCK-manager også drømme sig lidt tilbage til et af sine egne store Liverpool-idoler.

Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Foto: Tariq Mikkel Khan

»Han har alt foruden fart. Men den fart han mangler, har han i hovedet. En af mine store helte Kenny Dalglish har lidt af det samme som Jonas. Vældig stor røv. Det har Jonas også, så han er svær at komme ind på. Men de er hurtigere i hovedet end de andre. De har de to-tre første meter i hovedet til at frigøre sig og spille bolden videre. Det havde Dalglish, og det har Jonas,« siger Ståle Solbakken.

Jonas Wind startede ellers sæsonen udenfor. Det var ikke efter planen med salget af Federico Santander og skader til de andre angriber i truppen. Så Solbakken var utålmodig, men genoptræningen var altså helt essentiel for, at Jonas Wind nu kan løbe rundt og være en mulig afgørende faktor i guldkampen.

»Vi var meget kede af det i sommer, for vi havde tænkt, at han fra dag et skulle have været en central brik hos os, men så fik han to kæmpe skader. Han blev taget ud af fællestræningen i tre måneder for at bygge kroppen op. Han fik kæmpe fiberskader. Der må jeg bare rose sundhedssektoren, for jeg var hård ved dem,« siger Solbakken og fortsætter.

»Jeg sagde: ‘Hvad fanden laver I? Det er den længste genoptræning, jeg har set’. Han sprintede jo med 200 kg på slæb op ad bakke. Men hvis han skulle blive fodboldspiller, måtte vi bygge kroppen op. Han er for stor i forhold til muskelmassen. Han er jo søn af Per. Vi må håbe, at han ikke bliver som ham. Det er det, der er problemet, at han er søn af Per… kropsligt, hehe. Og det gør, at han skulle bygges op.«