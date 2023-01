Lyt til artiklen

Der er nyt blod i FC København.

Hovedstadsklubben henter Diogo Goncalves.

»Diogo har alle forudsætninger for at blive en profil for F.C. København,« siger sportsdirektør Peter Christiansen.

»Han kommer med en af de bedste spilleruddannelser, man kan få i Europa, fra Benfica, hvor han har spillet godt 100 seniorkampe, blandt andet i Champions League.«

Den 25-årige portugiser får en fire-årig aftale.

»Jeg har haft mange gode år i Benfica, men det var tid til en ny udfordring for mig,« siger portugiseren.

»F.C. København har gennem mange år gjort sig fortjent til at være en respekteret klub i Europa. De har fremlagt klubbens planer for mig, og jeg har haft en god og åben dialog med Jacob Neestrup og Peter Christiansen.«

Offensivspilleren var torsdag aften til lægetjek, efter at have rejst til Danmark tidligere på dagen.