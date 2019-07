Manager Ståle Solbakken stod midt inde på banen. Bøjet over den liggende Nicolai Boilesen. Der var ikke meget tvivl om, at den var helt gal med venstrebacken.

Boilesen have ligget på græsset i et godt stykke tid, og der var ingen anden udvej end at få en båre på banen for at hente ham ud.

Og det var der, at kampens dommer valgte at trække stikket og fløjte kampen af, inden den overhovedet nåede at komme i gang igen efter det, der lignede en slem skade til den 27-årige FCK-spiller.

FC København havde dermed en meget kedelig aften på træningslejren i Østrig. Mest af alt på grund af Nicolai Boilesens skade, men også efter en kamp, hvor de danske mestre tabte 2-0 til FC Orenburg, der blev nummer syv i den seneste sæson i Rusland.

88. Spilstop mens Boile ligger i græsset og vrider sig af smerte... #orefck 2-0 — F.C. København LIVE! (@FCKobenhavnLIVE) 2. juli 2019

Det resultat vil manager Ståle Solbakken næppe ligge søvnløs over, men han vil derimod nok vente med lidt for stor spænding på, hvad det viser sig, at omfanget af Nicolai Boilesens skade bliver.

FCK-manageren var trådt helt ind på banen for selv at tilse sin back, da Boilesen med to minutter tilbage af kampen røg i græsset med noget, som lignede smerter i knæet. Det kan være, at profilen slipper med skrækken, men hvis det skulle vise sig at være en slem skade, har Solbakken tre muligheder.

Han kan bruge den naturlige venstre back Pierre Bengtsson, han kan bruge en af sine tre højre backs derovre eller han må i markedet efter en ny back.

Under alle omstændigheder var det en helt skidt start på træningslejren for FC København.