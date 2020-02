FCKs sejr over Celtic i Europa League får nu direkte konsekvens for den udsatte kamp i Superligaen mellem AGF og Randers.

Københavnernes næste kamp i Europa League skal spiller 12. marts klokken 18.55 i Istanbul, og derfor har UEFA slået fast, at de to kampe ikke skal overlappe hinanden på tidspunkterne, og det ville det have gjort, hvis Superliga-kampen som planlagt skulle spilles klokken 19.00.

I stedet er det østjyske lokalopgør rykket til klokken 21.00, hvilket nogle fans er rasende over.

Det er jo latterligt. Den skulle være spillet på et familievenligt tidspunkt, nu kan jeg knap nok se den i TV, hvis jeg vil være frisk til at kunne passe mit arbejde. Fin møde at skide på sine kunder — Simon G. Hansen (@Louisesbror) February 29, 2020

I er jo rablende!! Folk arbejder jo- så man er tidligst hjemme kl 23.30! Det er jo forrykt! #ultratwitteragf #nejtilkl21kampe — Freddy Kirszner (@FreddyKirszner) February 29, 2020

Kampen mellem AGF og Randers skulle have været afviklet i den første runde af forårssæsonen, men et møgvejr på dagen gjorde, at den blev udskudt.

Siden er der altså fundet en ny dato, og den bliver fastholdt, om end spilletidspunktet er rykket.

AGF var fredag i kamp på hjemmebanen i Aarhus, da Hobro kom på besøg, og efter kampen kørte flere traktorer ind og fjernede den noget ujævne bane, da der bliver investeret i et helt nyt gulvtæppe.

Underlaget på Ceres Park vil fremover bestå af en hybridbane.