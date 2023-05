»Det irriterer mig grænseløst, at vi får manifesteret os selv som den klub i verden, der er dårligst til at tage afsked med legender.«

Sådan sagde FCKs kommercielle direktør Jacob Lauesen i en podcast hos Mediano i kølvandet på endnu en dramatisk skilsmisse i FC København, da William Kvist forlod bestyrelsen i Parken Sport og Entertainment.

Dengang fortalte Kvist, at han havde kæmpet en indædt kamp i bestyrelsen imod at se FC København som ren forretning.

Det dramatiske exit trak overskrifter, og det samme gjorde det, da FC København stoppede samarbejdet med den mangeårige klublegende Per Wind og kom i voldsom modvind i løbet af sidste sæson.

Manden med det øverste ansvar i koncernen, bestyrelsesformand Allan Agerholm, erkender, at afskeden med Per Wind var under al kritik – mens tilfældet med William Kvist ifølge Agerholm har været helt efter bogen.

»Slutproduktet, når vi tager afsked, er ikke altid lige kønt, men jeg ved ikke, om det er os, der altid er den dårlige til det. Vi har eksempler – generelt set – hvor personer har et behov for at skabe opmærksomhed om deres egen situation og person. Det kommer jeg ikke selv til at gøre, når jeg engang er færdig,« siger han til B.T. uden at nævne navne på eksemplerne.

Har I handlet, som I gerne vil, over for Per Wind og William Kvist?

»Nej. Per Wind-sagen var ekstremt dårligt håndteret af os. Hands down. Jeg har sagt undskyld. Det var skidt, og det har vi lært af. Jeg har faktisk aldrig prøvet noget lignende, og det sker ikke på min vagt igen. Vi har taget afsked med personer sidenhen, hvor der ikke har været noget – blandt andet cheftræner og andre medlemmer på 10eren.«

Så I har gjort, som I skulle over for William Kvist?

»Det kan jeg love dig for.«

William Kvist skrev i sin afskedssvada blandt andet, at PS&E ikke burde udbetale udbytte på godt 100 millioner kroner til aktionærerne, når både Parken og træningsanlæggets faciliteter kunne trænge til en overhaling.

Samtidig erkendte klubkoryfæet, at han ikke havde været nem at være i bestyrelse med – hvilket endte ud i, at ejerkredsen ifølge Kvist bad ham om ikke at stille op igen.

Kritikken af udbytteudbetalingen afviser Lauesen over for Mediano, mens Agerholm afviser Kvist-kritikken af, at man i bestyrelsen kun tænker forretning før fodbold.

»Der er ikke modstridende interesser i bestyrelsen og ejerkredsen. Det er helt klart, og vi beviser det tydeligt med de investeringer, vi foretager i det sportslige.«

»Der er ikke – og har ikke været – nogen fløjkrig, og det kan du tro på eller lade være. Men hvis der var det, så havde vi ikke skrevet under med Andreas Cornelius, vi havde ikke hentet Maty Ryan, da Grabara blev skadet, og vi havde ikke investeret store tocifrede millionbeløb på forbedringer herinde i Parken,« siger Agerholm og fortæller, at man vil se på at investere i Parken, når Rambøll har færdiggjort sin rapport omkring endetribunen, hvor fansene for tiden ikke må hoppe koordineret.

Tipsbladet.dk skrev i forbindelse med William Kvists afgang fra PS&E-bestyrelsen, at særligt indkøbet af Andreas Cornelius til 45 millioner kroner skabte splid mellem Kvist og ejerkredsen, hvor storaktionær Erik Skjærbæk skulle have ment, at handlen var for dyr.

Var der uenighed om, hvorvidt I skulle købe Andreas Cornelius?

»Nej, men når vi laver store investeringer – uanset hvad det så er – så har vi en diskussion og dialog omkring det. Vi forbeholder os retten til at stille opfølgende og kritiske spørgsmål til vores investeringer, og så taler vi om det, hvor dem, der ved mest om investeringen, oplyser os andre.«

»Så det at stille opklarende eller kritiske spørgsmål er ikke det samme som at være uenig,« siger Agerholm.

PS&E har endnu ikke præsenteret et nyt navn i bestyrelsen i stedet for William Kvist. Det kan komme på tale, at der kommer en sportslig profil ind i bestyrelsen – selvom sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen, cheftræner Jacob Neestrup og talentchef Sune Smith Nielsen alle flittigt bidrager til bestyrelsens arbejde, siger Agerholm.