FC København brugte en del penge i sommerens vindue. Lidt for mange faktisk, har manager Ståle Solbakken tidligere fortalt.

Og den information er vigtig, når det kommer til FCK-bossens ønske om at tilknytte svenske Isaac Kiese Thelin, som han jagtede på sommervinduets allersidste dag. For det ønske har Ståle Solbakken genoptaget. Det kunne den belgiske avis Het Laatste Nieuws fortælle tidligere fredag, og det stemmer overens med B.T.s oplysninger.

Det er dog ikke en handel, der lige nu er tæt på. FC København tyvstartede nemlig i sommer på næste års budget, og derfor skal københavnerne have fundet en måde, hvorpå de kan få råd til Isaac Kiese Thelin - om det så skulle være på en lejeaftale eller en permanent aftale. Begge dele er ifølge B.T.s oplysninger i spil.

Det er andre klubskifter til gengæld også for den 27-årige svensker, der i sommer kun så FC København som den eneste rigtige mulighed. Nu er mulighederne flere og bedre for Kiese Thelin.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Premier League-bundproppen Norwich har vist mere end almindelig stor interesse for angriberen, mens også Bundesliga-prygelknaben Paderborn står klar til at hente Isaac Kiese Thelin.

Det er de to klubber, som FC København skal konkurrere imod, hvis de danske mestre vil have nyt blod til angrebet. Om det også er den største hurdle for københavnerne, er mere tvivlsomt, for der skal altså findes noget økonomi.

Derfor kan den kommende uge blive afgørende for, om FCK løber med Thelin, eller om svenskeren tager til Norwich, Paderborn eller faktisk også bliver i Anderlecht. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Ståle Solbakken også her et halvt år senere stadig godt kunne tænke sig at tilknytte Isaac Kiese Thelin.

I sommer gik handlen i vasken, da Anderlecht ikke lykkedes med at få en afløser på plads. Dengang hentede FCK i stedet Nicklas Bendtner, som dog ikke fik sin fire måneder lange kontrakt forlænget. I januar er FC København langt mere afhængige af Isaac Kiese Thelins ønsker - om han vil spille i en bundklub i en stor liga eller i en storklub i en lille liga. Det vil tiden vise.