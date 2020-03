De landede fra Tyrkiet i nat. Men Ståle Solbakkens FCK-mandskab skal ikke møde op på træningsanlægget på Frederiksberg fredag formiddag.

For klubben har valgt at indstille træningen på ubestemt tid.

'F.C Københavns superligaspillere, der netop er landet i Københavns Lufthavn, vil ikke træne sammen den kommende tid, efter trænerstaben har besluttet at indstille træningen på ubestemt tid,' skriver FCK på klubbens hjemmeside.

'Det sker for at undgå øget risiko for smittespredning af Corona-virus. Spillerne vil i den periode træne individuelt,' lyder det.

FCK spillede torsdag aften kamp i Europa League. Foto: KEMAL ASLAN Vis mere FCK spillede torsdag aften kamp i Europa League. Foto: KEMAL ASLAN

Torsdag aften spillede holdet ottendedelsfinale i Europa League mod tyrkiske Istanbul Basaksehir.

En kamp, som holdet i de døende minutter tabte med 0-1. Det var dog ikke nederlaget, der fyldte mest hos Ståle Solbakken efterfølgende, for i hans optik burde kampen have været aflyst.

»Jeg er chokeret, forundret og forarget over arrogancen i Uefa,« sagde nordmanden til 6'eren efter kampen.

»Jeg synes, det er meget, meget svært. Jeg er meget, meget forundret, og jeg synes, det er forkasteligt. Det bør få et eller andet slags efterspil. Det får det sandsynligvis aldrig, men vi kan ikke stå her og ikke snakke om det her, fordi det her er noget, der er meget, meget større end en ottendedelsfinale i fodbold,« sagde han, efter en torsdag der nærmest kun var blevet brugt på hotellet inden kampen.

Her sad spillerne i en slags venteposition, hvor de dagen igennem var i tvivl om, hvorvidt de overhovedet skulle spille kamp.

Klubben var ellers i dialog med Uefa, og der blev argumenteret for, at kampen ikke skulle fløjtes i gang, men det var altså uden held.

Tirsdag holder Uefa stort møde, og her skal der tages stilling til, hvad der skal ske med Champions League og Europa League i forhold til coronavirus.

Derudover er sommerens EM-slutrunde også på dagsordenen.