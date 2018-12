F.C. København er allerede en af landets bedste klubber til at udvikle og sælge unge talenter. Et nyt samarbejde skal gøre hovedstadsklubben endnu bedre.

FCK kan fredag løfte sløret for, at de går sammen med den svenske klub Halmstads BK for at kunne sende sine talentfulde spillere på ophold i den svenske klub, hvor de kan få spilletid, de ellers ikke ville på i FCK.

På den måde kan de unge talenter fortsætte deres optimale udvikling. På samme måde får Halmstads BK endnu bedre muligheder for at rykke op i Allsvenskan - lige nu ligger klubben i Superettan.

»Vi er meget tilfredse med, at vi nu kan indgå det her langsigtede partnerskab, som giver begge klubber nogle nye muligheder med interessante perspektiver for fremtiden,« siger Johan Lange, der er teknisk direktør i F.C. København i en pressemeddelelse.

Jonas Wind - et af FC Københavns egne talenter - fejrer sin scoring mod Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jonas Wind - et af FC Københavns egne talenter - fejrer sin scoring mod Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe

Udover at sende spillere mellem de to klubber, indgår de også en vidensdeling om talentudvikling, træningsmetoder og organisation, hedder det i pressemeddelelsen.

»Det her er et vigtigt skridt for os. Vi lagde i 2014 en plan for, hvordan vi gerne ville videreudvikle vores talentudvikling, hvor vi startede med årgang 99, hvorfra vi nu har Jonas Wind, Carlo Holse og Mads Roerslev i førsteholdstruppen, mens vi også har solgt andre talenter for store beløb til udenlandske klubber,« siger Johan Lange og fortsætter.

»Næste skridt for os har været at finde et godt elitemiljø med mulighed for flere kampminutter til vores talentfulde spillere med henblik på at gøre dem helt klar til FCKs førstehold. Her har vi rigtigt gode erfaringer med Halmstads BK, der er en meget velorganiseret klub, og hvor vi har haft Aboubakar Keita på et positivt lejeophold og set vores tidligere spiller, Marcus Mathisen, udvikle sig godt,« lyder det.

Også i Halmstad glæder man sig over det nye samarbejde med det, klubben kalder Nordens største klub.

Carlo Holse er endnu et af de talenter, FCK har udviklet - og som nu er i førsteholdstruppen. Foto: LUKAS KABON Vis mere Carlo Holse er endnu et af de talenter, FCK har udviklet - og som nu er i førsteholdstruppen. Foto: LUKAS KABON

»Det er man (FCK, red.) på mange områder. Det er ikke kun sportsligt, at man har været lokomotivet med kontinuerligt europæisk deltagelse, men også i forhold til organisationen og måden, man driver forretningen bag klubben på,« siger Tony Karlsson, der er klubchef i Halmstads BK.

Selvom Halmstad hverken kan matche FCKs europæiske eventyr eller budgetter, så ser de samarbejdet som en måde at lære og udvikle sig. På sigt skal det føre til, at Halmstad bliver en etableret klub i Allsvenskan.

»De spillere, vi har haft fra FCK har et meget højt sportsligt niveau. De er godt uddannet som fodboldspillere, de ved, hvad der skal til for at være professionel fodboldspiller, og de har en stærk mentalitet. De har haft en god indflydelse på vores træningsmiljø i hverdagen og har også bidraget stærkt i kampene. Det er helt sikkert en sportslig gevinst for os, at vi fremover vil kunne få tilknyttet endnu flere af FCKs talentfulde spillere,« siger Igor Krulj, der er træner i Halmstads BK.

FCK fortæller samtidig, at samarbejdet ikke ændrer på ejerforholdene i de to klubber.