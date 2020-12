FC København dropper træningslejren til Dubai og tager i stedet til Portugal.

Det sker, efter der i løbet af fredagen er opstået 'nye muligheder i forhold til træningsfaciliteter og modstandere'. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Onsdag lød det ellers fra Superliga-klubben, at man havde droppet planerne om at tage til Portugal og i stedet ville rejse til Dubai.

»Vi stod i en situation, hvor Dubai var den eneste mulighed uden for Danmarks grænser, da Corona-situationen i Europa havde hindret os i at finde kvalificerede modstandere og faciliteter i Portugal, som var vores plan,« siger William Kvist og fortsætter:

»Vi skulle beslutte os for Dubai indenfor meget kort tid, hvis ikke optionen om modstandere og træningsfaciliteter ikke skulle løbe os af hænde. Derfor valgte vi som bekendt Dubai, af sportslige grunde. I dag er vi så blevet gjort opmærksom på, at der er opstået nye muligheder for at få de kvalificerede modstandere og de rette træningsfaciliteter i Portugal, der er helt afgørende for værdien af turen, uden vi går på kompromis med kvaliteten sportsligt.«

Nyheden kommer efter, at FC København har været udsat for massiv kritik fra klubbens fans.

I 2019 droppede man ellers fremadrettet at tage på træningslejr i blandt andet Dubai, fordi det havde mødt stor modstand blandt fansene grundet regionens historik med at være på kant med menneskerettighederne.

Men onsdag kunne klubben så alligevel meddele, at man ville tage til Dubai på grund af coronasituationen. En beslutning, de altså nu trækker i land med.

»Vi har dagen igennem arbejdet intenst på den løsning, og er – trods forløbet - glade for, at det nu er lykkedes, da Portugal hele tiden har været vores førsteprioritet,« siger William Kvist og tilføjer:

»Vi er samtidig utroligt glade for, at vi nu både kan imødekomme både de sportslige krav og vores fans' ønsker, som vi selvfølgelig kender, og vi går i gang med at sikre, at vi fremover har flere muligheder på hånden uden for Europa, hvis Corona-situationen trækker ud.«

Klubben oplyser videre, at de ikke har yderligere kommentarer til sagen.

FC Københavns træningslejr varer fra 9. til 23. januar.