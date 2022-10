Lyt til artiklen

Det har skabt hidsig debat, at FC København har tænkt sig at opføre den noget udskældte fanzone, som man plejer – og har lov til – når FC Nordsjælland lørdag gæster Parken.

Formanden for Østerbro Lokaludvalg, Allan Marouf, udtalte for nylig til B.T., at han mener, FCK opfører sig mærkeligt ved at fortsætte med at afvikle fanzonen, som man kender den, på trods af, at et enigt Teknik- og Miljøudvalg mandag stemte nej til at give Parken dispensation til at udføre nye planer for den såkaldte Fan Village.

Fredag formiddag er der nyt i sagen.

FC København fortæller, at man nu er i dialog med Københavns Kommune om en alternativ placering af fanzonen, som har fået massiv kritik af naboerne i Brumleby, der forstyrres af aktiviteten omkring kampene i Parken.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der er ikke noget lovgivningsmæssigt til hinder for, at vi sætter Fan Village op som vanligt på lørdag, men hvis kommunen er klar til at finde en anden løsning inden da, er vi selvfølgelig klar til at diskutere et alternativ,« siger FCK-direktør Jacob Laursen i en pressemeddelelse.

FCKs nuværende Fan Village er i fuld overensstemmelse med både lokalplan og anden lovgivning, men den har alligevel fået klager fra naboerne, og det har fået politikerne på stikkerne.

Og derfor kræver FCK-bossen nu, at Københavns Kommune får hænderne op af lommerne i en fart, hvis en ny fanzone skal tillades på Øster Allé, der er kommunens område.

»Vi vil gerne have tingene til at virke, og vi gør i forvejen meget for at begrænse generne for Parkens naboer, så hvis kommunen er klar til at handle i en fart, er vi også klar til at få et andet område op at stå inden lørdag, som kan virke indtil vinterpausen og måske også blive en permanent løsning,« siger Lauesen.

Brumleby huser 220 boliger. Boligbebyggelsen ligger mellem Øster Allé og Østerbrogade i København. Ved siden af Brumleby ligger Parken, hvor FCK og landsholdet spiller sine hjemmekampe. Foto: Google Maps. Vis mere Brumleby huser 220 boliger. Boligbebyggelsen ligger mellem Øster Allé og Østerbrogade i København. Ved siden af Brumleby ligger Parken, hvor FCK og landsholdet spiller sine hjemmekampe. Foto: Google Maps.

Han minder dog samtidig om, at den nuværende Fan Village er helt i tråd med reglerne.

»Vi bad om en dispensation fra lokalplanen til at opstille et permanent telt og en hoppeborg, og det har udvalget sagt nej til. Men det betyder jo ikke, at udvalget kan hindre os i at lave en Fan Village, som vi har gjort siden marts i fuld overensstemmelse med lokalplanen.«

»Der skal være rimelighed i det hele, og man kan altså ikke ændre lovgivning eller lokalplan, fordi politikerne på Københavns Rådhus pludselig synes noget andet, end der står i lokalplanen og den øvrige lovgivning, og som kommunen hidtil ikke har haft nogen anmærkninger til overhovedet,« slår han fast.

Fra Teknik- og Miljøudvalget lyder det, at en Fan Village op ad Brumleby ikke er hensigtsmæssig – og derfor er parterne i dialog.

»Der skal være plads til Parken, der som nationalt stadion kan afvikle store koncerter og fodboldkampe, men det skal ske under hensyntagen til naboerne.«

»Der skal være plads til os alle sammen i byen, det har vi en politisk forpligtelse til at sikre, og den nuværende placering af Parken Fan Village – klos op ad et beboelsesområde – er uhensigtsmæssig, og det håber vi, at Parken vil lytte til. Forvaltningen er gået i dialog med Parken, hvor mulighederne for fanaktiviteter før kampene, der ikke er i strid med reglerne, vil blive afklaret,« lyder det fra udvalget til B.T.

Der er kampstart klokken 19.00 lørdag.