Det bliver formentlig ikke til mange timers søvn for FC København-backen Christian Sørensen i nat.

For i første halvleg af søndagens 7-0-udradering af OB, mærkede den 30-årige spiller noget i knæet. Derfor venter der en scanning mandag, men lige nu frygter både Christian Sørensen og FCK, at Sørensen kan være ude resten af sæsonen.

»Best case, så ser vi ham næste weekend. Worst case, så er han ude resten af foråret. Men vi må se. Hvis det er worst case, så er det så trist for Christian, for han har spillet med høj kvalitet,« fortalte cheftræner Jacob Neestrup i Parken søndag og tilføjede:

»Jeg har kort talt med ham. Han er nervøs og bange. Det er vi andre også, men jeg kan ikke give mere lige nu, for jeg ved ikke mere.«

Kort efter kom Sørensen gående i sløvt tempo, og humøret var tydeligt mærket af, hvad der muligvis venter af melding.

»Vi har prøvet lidt at finde ud af, hvad der skete, for jeg var ikke i kollision med nogen. Pludselig mærkede jeg noget i knæet, og jeg satte mig ned for en sikkerheds skyld. Jeg har aldrig prøvet sådan noget før.«

»Nu kører tankerne rundt i hovedet, og det er selvfølgelig ikke sjovt. Men vi må se. Jeg håber på det bedste, og det gode er, at det ikke var i et sammenstød, som det skete med Nicolai Boilesen eller Daniel Wass. Men jeg er klogere i morgen,« sagde Sørensen, inden han vendte snuden hjemad mod en nat, der formentlig bliver længere end de fleste.

Men trods det mulige skadeschok til Sørensen, der har dækket ind for vinterens storsalg af profilen Victor Kristiansen, ja, så ser cheftræner Neestrup stadig muligheder for at dække af for venstrebacken.

»Jeg har lige sagt i omklædningsrummet: 'Hvis han ikke er klar, så er han ikke klar, og det er ærgerligt. Men så må en anden gå ind og levere på samme niveau.' Det har vi en god tro på.«

»Og det er noget, der imponerer mig ved vores stime - for tænk på, hvor gode vi havde været, hvis vi havde alle vores spillere til rådighed,« lød det fra Neestrup, der for tiden må undvære spillere som Andreas Cornelius, Nicolai Boilesen og Carlos Zeca.

